Tot mai mulți elevi și studenți, atrași de agricultură. Tinerii sunt încurajați și de afacerile profitabile din domeniu

Noile tehnologii și digitalizarea din acest domeniu au schimbat percepția tinerilor, încurajați și de faptul că afacerile din agricultură pot fi profitabile.

Alexandru este student la horticultură, iar anul viitor urmează să plece cu o bursă Erasmus în Spania, la Valencia. Din copilărie este pasionat de pomii fructiferi și a vrut să învețe cât mai mult despre creșterea lor.

Alexandru: „Totul a pornit de la altoirea lor. Am fost foarte curios cum o rămurică dintr-un alt pom se prinde și poate crește, și se înmulțește. Și, de acolo, am aprofundat și am ajuns aici, unde îmi place foarte tare”.

Ca Alexandru sunt o mulțime de studenți, care au înțeles că agricultura are potențial. Dacă în 2016, România era pe ultimul loc în Europa ca număr de tineri care lucrau în agricultură, acum, situația s-a mai echilibrat. Potrivit datelor Eurostat, în 2022 eram pe locul 5 în Uniunea Europeană la acest capitol.

Anul acesta, la prima sesiune de admitere la Universitatea de Stiințe Agronomice și Medicină Veterinară, s-au înscris peste 2.500 de doritori. Au rămas disponibile 200 de locuri, în general la taxă, iar profesorii se așteaptă ca în cea de-a doua sesiune să se ocupe toate.

Mircea Mihalache, prorector al USAMV: „Au fost programe de studii care au avut peste doi candidați pe un loc, aici mă refer la medicină veterinară și la agricultură. În general, am avut peste un candidat pe loc la majoritatea programelor de studii. Absolvenții noștri au o mulțime de facilitați, majoritatea își găsesc un loc de muncă în domeniul în care se pregătesc, încă din primul an de facultate”.

Și liceele cu profil agricol sunt tot mai căutate, pentru că și-au îmbunătățit constant oferta educațională.

Ministerul Educației a suplimentat cu 686 de locuri numărul de elevi admiși la liceele agricole, anul acesta. Gradul de ocupare este de 82%, iar elevii care au optat pentru specializarea agricolă sunt mai mulți în 2023, 3.414, față de 3.040, în 2022.

Marinela Culea, directorul unui liceu: „Nouă ni s-a suplimentat cu o clasă în plus pe domeniul agricultură. Totul este digitalizat. Elevul trebuie să înțeleagă că, dacă alege un liceu cu profilul agricol, nu înseamnă că se întoarce la sapă”.

Și statul susține creșterea numărului de tineri în agricultură. Anul acesta, programul „Tânărul fermier” a beneficiat de 100 de milioane de euro.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 10-08-2023 19:06