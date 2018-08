Bombe pe roţi, pe şoselele României. Pot să ia foc în mers sau să scape de sub control

Pericol iminent de accidente pentru 1.700 de maşini verificate în trafic. Specialiştii Registrului Auto spun că puteau să provoace oricând, un dezastru, pentru că aveau probleme grave.

Şoferii au fost obligaţi să le urce pe platforme şi să le ducă la o inspecţie tehnică. De vină ar fi parcul auto îmbătrânit din România, dar şi drumurile proaste pe care maşinile se strică mai repede.

Concediul lui Cătălin Burcea s-a terminat când a fost oprit în trafic. Inspectorii RAR şi poliţiştii rutieri au vrut să afle de ce maşina lui scoate prea mult fum.

Au descoperit mai multe nereguli la autoturismul din 2005: scurgeri de ulei, poluare peste limite şi probleme la sistemul de iluminare. Aşa că i-au anulat inspecţia tehnică periodică.

Cătălin Burcea: "Când am venit de la mare am turat-o prea mult în a treia şi a scos fum. M-a oprit din cauza asta, m-a verificat, a găsit o poziţie arsă şi curgea ulei de la turbină. Maşina am făcut-o, am remediat-o."

Reporter: "Cât aţi investit?"

Cătălin Burcea: "Nu vreţi să ştiţi..."

Nu este singurul şofer în această situaţie. Inspectorii RAR au oprit cu ajutorul poliţiştilor aproape 34.000 de maşini de la începutul anului care arătau jalnic sau păreau să aibă probleme.

1.700 dintre ele prezentau pericol de accident iminent. Cu alte cuvinte erau adevărate bombe pe roţi. Culmea, 5 şoferi aveau dovezi ITP false.

Inspectorii RAR au făcut și un top al celor mai des întâlnite defecțiuni la mașinile oprite în trafic.

Peste 30 la sută aveau probleme la instalația electrică

25 la sută poluau prea mult. Peste 10 la sută aveau probleme la punți, jante, anvelope. Altele 10 la sută fisuri prea mari în parbriz.

Au fost identificate la 4 la sută dintre mașini. Raportate la cele aproape 6 milioane de maşini din România mai vechi de zece ani, cifra ar putea fi îngrijorătoare pentru că arată starea parcului auto în general.

Claudiu Mija, reprezentant RAR: "Pericolul era iminent de a se întâmpla un accident. Un vehicul care circulă pe drumurile publice poate genera accidente, să implice pietoni, bicicliști."

8.500 de taloane au fost reţinute, iar 11.000 de şoferi, sancţionaţi. De asemenea, au fost verificate şi staţiile ITP care au eliberat dovezile de inspecţie.

