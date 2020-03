Tinerii migrează de la un job la altul după cel mult un an. Ce măsuri iau companiile

Cei din generațiile Millenial și Z migrează de la o companie la alta după șase luni sau un an. În speranța că-i vor păstra cât mai mult, unele companii încearcă să-i ajute să facă față stresului.

Mulți preferă să rămână, însă, liberi profesioniști și lucrează câte ore vor, unde vor. Când nu reușesc, apelează la părinți.

Tinerii care nu vor să aibă șefi și un program fix au devenit liberi profesioniști sau lucrează pentru startup-uri în spații comune. Numai în București sunt peste 50 de astfel de locuri, iar abonamentele ajung să coste și 300 de euro pe lună.

Adriana Spulber: „Am avut un singur job unde am stat trei ani și jumătate și, în rest, nu am stat mai mult de un an. Poți să vii când vrei, la 10, la 11, la 12, poți să pleci când vrei. E clar, fiecare își face treaba, suntem foarte relaxați, nu stă nimeni să vadă ce am făcut sau dacă stau pe rețelele de socializare sau nu”.

Florentina Boldojar: „E, într-adevăr, mai multă libertate. Am un program flexibil. Îmi place că nu e neapărat cineva care să mă tragă de mânecă în fiecare zi legat de ce trebuie să fac. Mă așez unde vreau, în fiecare zi pot să îmi schimb biroul”.

Cei care se angajează, însă, în companii, nu acceptă condiții stricte. Potrivit unui studiu realizat de o platforma de angajare, șapte din zece oameni nu sunt mulțumiți la locul de muncă. Așa că după șase luni sau un an se mută într-o altă companie din cauza programului sau a cerințelor prea mari.

Amalia Sterescu, consultant managerial: „Foarte mulți au această dificultate de a se adapta la tot acest context de business. În general, în marile corporații înseamnă standarde, înseamnă măsurarea performanței după niște criterii foarte clare, înseamnă reguli, înseamnă program, înseamnă să respecți anumite reguli și foarte mulți nu acceptă aceste lucruri”.

Cei care tind să își schimbe des locul de muncă fac parte din generația Millenial, născuți în perioada 1980-1995 și cei născuți după 1995, adică generația Z. Pentru a-i păstra mai mult, angajatorii le oferă și alte beneficii, pe lângă asigurările de sănătate sau bonurile de masă.

Amalia Sterescu, consultant managerial: „Este o bătălie acerbă. Companiile și-au redecorat birourile, acum te poți da cu trotineta prin birou, poți să ai o sală de recreere în care poți să te joci jocuri electronice, ai un sleeping corner unde să te duci să dormi, ai o capsulă unde te poți odihni, poți să ai program de muncă flexibil, atâta timp cât îți faci treburile”.

Potrivit studiului făcut de platforma e-Jobs, tinerii angajați renunță ușor la un loc de muncă pentru că sunt încrezători că își pot găsi rapid altul. 22% dintre ei cred că ar avea nevoie de cel mult o lună pentru un nou job, în timp ce 35,8% estimează că în cel mult trei luni se pot angaja în altă parte. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 1.200 de persoane.