Alcoolul nu se digeră, trece din stomac direct în sânge, apoi ajunge la ficat. Explicațiile medicilor specialiști

Bifurcația arterei carotide. O vedem aici. E lovită cu putere de fluxul sanguin, care plecă spre creier, permanent.

De ce aceste vase trebuie întreținute? Pentru că, aici, fizica, chimia și biologia fac combinații spectaculoase, care înseamnă, de fapt, viața. Simultan, vedem cea mai mare rețea de informații din natură.

Andreea Groza: O bere de 500 de mililitri în 24 de ore. E tot ce poate să proceseze ficatul uman, adică 20 de mililitri de alcool pur sau 100 de mililitri de alcool pur într-o saptămână, dar nu dintr-o dată, ci spațiat, pe zile. Înseamnă cinci beri. De ce Organizația Mondială a Sănătății e atât de strictă?

Alcoolul nu se digeră, trece din stomac direct în sânge, apoi ajunge la ficat. Ne explică circuitul profesorul universitar Ștefan Voicu.

Prof. univ. dr. Ștefan Voicu, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii: „Cum adică din alcool fac grăsime în ficat? Alcoolul este combustibil pur există și mașini care funcționează cu alcool. Un gram de alcool are șapte kilocalorii, enorm. Alcoolul nu îl poate transforma în altceva decât în grăsime. Întâi în ficat, saturăm ficatul în grăsimi, facem ficat alcoolic, apoi grăsimea se duce în restul organismului”.

Așa apare ficatul gras alcooolic. Și dacă nu vreau să recunosc consumul zilnic? Doar nu mă îmbăt zilnic. Analizele de sânge arată ce face alcoolul în organism. Globulele roșii devin mai mari. Se văd în hemoleucogramă. Ne explică profesor universitar doctor Laura Iliescu.

Prof. univ. dr. Laura Iliescu, medicină internă, Institulul Clinic Fundeni: „Din cauza consumului de etanol, fac malabsorbții diferite. Au o cantiate de B12 modificată și toate acestea dau structură și funcția normală a globulei roșii”.

Cele două analize care arată funcția ficatului se numesc AST și ALT. În consum cronic de alcool crește AST. Și o altă analiză, numită GGT, e modificată. Vorbim despre o enzimă din ficat implicată în procesele legate de inflamație, dar și în procesele legate de substanțe cancerigene.

Dr. Radu Berceanu medic primar oncolog: „Nu există cantitate minimă, care să fie fie fără efect, dar odată ce treci de pragul ăsta de 20 de mililitri devine risc principal carcinogen de la alcool și risc să faci ciroză de la alcool, care e risc de cancer de ficat”.

Șapte tipuri frecvente de cancer sunt asociate cu alcoolul. De ce? În ficat, alcoolul se descompune în acetaldehidă. Această subtanță poate distruge informația genetică, ADN-ul, dar și proteinele din care suntem construiți. Alcool plus țigări. Nu înseamnă că aveți doi factori de risc, ci foarte mulți factori de risc.

Dr. Radu Berceanu, medic primar oncolog: „Unu plus unu nu fac doi, ci fac cinci. Asta este sinergia. Noi ne folosim în chimioterapie de chestia asta. Folosim două substanțe mai puțin toxice. Împreună au un efect mult mai mai bun”.

Andreea Groza: Țigări plus alcool. Peste tot în biologie, unu plus unu nu înseamnă doi, ci un toxic plus un alt toxic înseamnă și opt, și zece în privința riscului biologic.

Dată publicare: 24-09-2023 10:22