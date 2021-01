Sute de kg de haine au ajuns la oamenii nevoiași din Iași. Inițiativa prin care oricine poate să doneze

Sute de kilograme de haine au fost aruncate de ieşeni, în mai puţin de 2 săptămâni. Articolele de îmbrăcăminte şi încălţăminte nu au ajuns, însă, la ghenele de gunoi, ci în spaţii special create.

Pubelele sunt golite chiar şi de 3-4 ori pe zi, spun muncitorii care le au în grijă. Numai joi, peste 100 de saci cu jucării şi haine de iarnă au fost colectate şi vor fi dăruite oamenilor sărmani din oraş.

5 containere pentru colectarea articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte au fost montate în zonele aglomerate ale Iaşiului, în special în preajma centrelor de cartier. Zilnic, angajaţii serviciului de Salubritate ridică kg întregi de bluze, pantaloni şi geci de iarnă.

În mai puţin de 2 săptămâni, peste 300 de kg de haine au fost adunate din containere şi au ajuns la oamenii sărmani, care fie hoinăresc pe străzile oraşului, fie sunt monitorizaţi de asociaţiile umanitare.

Dănuț Leahu, şef serviciu Salubris: "Ele funcţionează 24/24 de ore, cine are de dus haine le aduce, le depozitează, de aici le preluăm noi. Aduc şi jucării, şi încălţăminte şi haine, cam tot ce prisoseşte omului prin casă. Am avut zile în care şi de 2 ori pe zi am golit modului."

Până la finalul lunii, alte 10 containere vor fi amplasate în diverse cartiere din oraş. O pubelă costa puţin peste 4.000 de lei.

Cătălin Neculau, director Salubris: "Cei care voaim să doneze haine nu aveau unde şi le aduceau în pubelele noastre gspodaresti. Acolo veneau alţi cetateni certaţi cu legea şi le împrăştiau şi făceau o mare mizerie. Noi culegem aceste haine, le depozităm, mergem cu ele la dumnealor, ei le spală, le dezinfectează, iar aceste haine ajung la cei nevoiaşi."

Astfel de containere au fost montate şi în Capitală.