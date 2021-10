Străinii adoptă tot mai multe animale de companie din România: Este Calu din Pistruiatul. E o iubăreață și o deșteaptă

De doi ani de când viețile noastre au fost date peste cap oamenii din toată lumea și-au dorit să aibă aproape un suflet care să îi iubească necondiționat. Numai din România au plecat mii de căței în Anglia, Belgia, Elveția sau Germania.

Străinilor le convine să adopte companioni de la noi. Procedurile sunt simple, iar taxele rezonabile.

Aurelia locuiește în Belgia împreună cu soțul ei, Jean-Luc. Aveau două pisici însă și-au propus ca atunci când bărbatul va ieși la pensie să adopte și un cățel.

”Este Calu din Pistruiatul. Numai că i l-am franțuzit noi un pic așa. E o iubăreață și o deșteaptă", spune femeia.

Caloue este deja de patru luni în Belgia, iar stăpânii povestesc că procedurile de adopție au fost simple, iar costurile rezonabile – în jur de 350 de euro.

Aurelia Florea, Belgia: ”Mi-a arătat doi căței, cățelușa asta și fratele ei, noi am ales cățelușa. Și dânsa s-a ocupat de tot. De pașaport, vaccin, tot ce trebuia. Într-o lună am avut cățelul aici, în Belgia. Foarte repede.”

La Galați, i-am întâlnit pe Karin și pe Andy, veniți din Elveția.

Andy Ecloff și Karin Anderegg, familie din Elveția: ”Am fost aici la sfârșitul lunii august. Atunci am văzut această pisicuță frumoasă și dulce. Noi aveam acasă două pisici, dar una a murit și acum avem nevoie de o nouă prietenă.”

Asociațiile care au în grijă animalele fără stăpân sunt cele care se ocupă, în general, de adopții. Însă, cei care vor să ia un suflet trebuie să accepte o anchetă socială.

Ana Tătaru, voluntar Help Lăbuș: ”Este verificată casa înainte și după aceea… Întreabă de membrii familiei, cine sunt, câți căței sunt, ce mai au condiții, gardul să fie bun.”

Corina Grigore, președinte Asociația Help Lăbuș!: „Anul trecut am reușit și am dat în adopție în afară țării în jur de 150 de cățeluși. Anul acesta, până în luna octombrie, avem 200 de căței. Până la sfârșitul anului depășim 250 de căței cu siguranță.”

Lilu Gal, manager Spitalul Animalelor Orfane Susy Utzinger, Galați: ”Trebuie să se pună diagnostic de ‘clinic sănătos’. Asta înseamnă să fie deparazitați intern-extern, să aibă documentele necesare, vaccinurile necesare. Greta este foarte cuminte. Ea a fost deja sterilizată, vaccinată. De mâine am înțeles că o să fie cetățean german. Ne bucurăm pentru ea.”

Diana Bulai, psiholog: ”Prezența unui câine sau a unei pisici. Are efecte extrem de benefice asupra sănătății mentale, asupra sănătății emoționale și asupra sănătății fizice.”

Potrivit studiilor, animalele de companie sunt considerate în proporție de 66% ca fiind membri ai familiilor din care fac parte.