Statistici alarmante. Populația României îmbătrânește tot mai mult, rămânem fără tineri

Pe lângă scăderea alarmantă a natalității, foarte mulți pleacă peste granițe și se stabilesc definitiv acolo.

Numai anul trecut, peste 34.000 de români au părăsit țara, cu 16.000 mai mulți decât străinii care și-au găsit la noi a doua casă. Fenomenul pare să ia amploare în special în rândul tinerilor între 30 și 39 de ani, care își întemeiază familii în alte zone ale Europei.

Potrivit cifelor Institutului Național de Statistică, avem o populație în scădere cu peste 160.000 de persoane, față de anul trecut. Cu un spor natural negativ și tot mai mulți vârstnici, România rămâne fără tineri care să poată fi integrați pe piața muncii.

Claudiu a plecat anul trecut în Austria, ca să lucreze în IT: "M-am hotărât serios să plec, am predat 4 ani pe perioada doctoratului și după. Știam că trebuie să fac eforturi ca să mă dezvolt. Am avut șefi din India până în Canada, Australia. M-am adaptat ușor."

Anul trecut, Ioana a plecat cu toată familia în Olanda: "Nu mă simt la fel de alergată, nu mă simt stresată. Ne este greu cu distanța de cei dragi, din fericire există internet. Ne sunăm, ne vedem cât se poate. Cu unii prieteni ne-am văzut mai des, se pare că este mai interesant să ne vedem la Amsterdam. E solicitant, obositor, dar ne place."

Și Anca s-a mutat cu soțul în Spania: "Și-a găsit un loc de muncă aici și nu a mai putut să vină acasă. Și atunci am preferat să venim noi și să fim împreună. Al doilea motiv au fost copiii. Băiatul trebuia să meargă la liceu, iar el nu avea liceu în comună."

Alarmant este că anul trecut a crescut numărul tinerilor care au părăsit țara, chiar și de la vârstă de 25 de ani.

Ioan Hosu, sociolog: "Lucru destul de grav, în special pentru sistemul de pensii, înlocuirea forței de muncă. Asta va însemna apelul la forță de muncă externă, la un apel de integrare a celor veniți în societatea românească. Ultimii 30 de ani ne arată că din punct de vedere demografic am mers foarte prost, iar viitorul se lasă încă așteptat."

Cum mulți aleg să plece cu familiile și banii care vor intră în țară vor fi mai puțini, spun specialiștii.

Liviu Deceanu, economist UBB Cluj Napoca: "În zona de IT avem un deficit mare de forță de muncă, în construcții, trasporturi. Anumite zone tehnice. Dar și muncă specializată, așa numitul fenomen de "exod al creierelor", efectele asupra economiei gazdă sunt evidente, în special asupra PIB-ului."

Și opțiunile românilor care emigrează par să se schimbe, mai ales că mulți preferă acum și țările nordice. În Danemarca, de pildă, numărul românilor stabiliți în ultimii ani s-a dublat.

