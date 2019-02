”Slană Fest” la Cluj, cu cele mai delicioase specialități. Secretul unei slănine perfecte

Clujenii şi-au putut răsfăţa papilele gustative în acest weekend, la un festival în care vedetă a fost slănina.

"Slană Fest" a reunit câţiva producători de mezeluri, care au adus la Cluj-Napoca cele mai delicioase specialităţi de sub pielea lui "Ghiţă".

Nu au lipsit nici noutăţile absolute, precum deserturile - evident, tot cu slănină.

Participanţii aduc, an de an, produse care continuă să uimească. Un domn, de exemplu, a prezentat o slănină din mangaliţa, asezonată cu piper.

Mihai Cornea, producător de mezeluri: "Se face un baiț din moare de varză în care se ţine câteva zile după care vine şi se înnobilează cu piperul şi se pune la afumat. Pe lângă cele minim 30 de zile în care stă la sare. Îi dă alt gust. Altă aroma, alt gust."

Secretul unei slănini de nota 10 este simplu, spun producătorii, şi consumată în cantităţi mici este un adevărat festin.

Kovacs Mihai, producător de mezeluri: "Secretul slaniei este să ţii în baiț cel puţin 6 săptămâni, după aia când scoţi afară să dai un fum cu rumeguş de fag, asta este slănină tradiţională."

Vizitatorii au gustat din toate produsele, iar la sfârşit s-au declarat extrem de mulţumiţi.

Mai inventiv a fost un concurent, care a preferat să facă o reinterpretare a slăninii.

Radu Gârbă, concurent: "Am făcut desert pe bază de slănină cu ar fi eclere cu fasole frecată şi slănină, eclere cu pastă de jumări. Am făcut un tort sărat cu caşcaval şi şuncă şi am făcut praline cu ciocolată chilli şi slănină."

De la an la an, concurenţii vin cu produse tot mai gustoase.

Radu Zarnescu, organizator: "Anul acesta s-au pregătit foarte bine comparativ cu ceilalţi ani chiar am rămas surprinşi de calitatea de grăsimea slăninilor. Faptul că s-au explicat şi rasele de porci din care a fost produsă."

Vizitatorii au plecat acasă cu plasele pline şi garantează că vor reveni şi anul viitor.

