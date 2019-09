Salariați ai Primăriei Stănești, prinși în timp ce vopseau casa edilului: „Și ce mă?”

Mai mulți salariați ai Primăriei Stănești din județul Gorj au fost prinși în timp ce îi vopseau pridvorul casei edilului, în timpul programului de lucru.

Cei doi salariați au fost surprinși de un trecător, marți dimineață, în timp ce îi vopseau pridvorul casei primarului PNL, Liviu Blideanu, scrie gorjeanul.ro.

După ce trecătorul i-a întrebat de ce vopsesc pe proprietatea primarului în timpul programului, aceștia au refuzat să răspundă.

Cetățeanul a cerut apoi, explicații primarului, care a răspuns sec, lovind cu pumnul în masă: „Și ce mă?”.

Întregul moment a fost filmat de acesta.



„Veneam de la Târgu-Jiu spre Stănești, spre casă, și am trecut cu mașina pe lângă locuința primarului Blideanu. Poarta era deschisă, iar în incintă i-am văzut pe cei doi salariați, Gelu și Ciora, primul fiind urcat pe o scară, în timp ce cu o pensulă îi vopsea pridvorul primarului. Celălalt salariat vopsea din picioare același pridvor. Am strigat la ei, revoltat, pentru că nu mi se părea și nici nu mi se părea și nici nu mi se pare, nici acu, normal și correct ca acești salariați ai primăriei, plătiți din banii mei și ai altor cetățeni, să muncească acasă la primar. Asta în timp ce comuna este sufocată de gunoaie, iar în localitate sunt atâtea lucruri care nu merg. Când am revenit, am văzut alte două scări amplasate și pe altă parte a casei”, a povestit trecătorul care a fost martor la evenimente.





Contactat de presa locală din Gorj, primarul s-ar fi pierdut în explicații, declarând că nu știe cine i-a lucrat în acea zi pe proprietate și că dacă este cazul, persoanele vor fi plătite.

„Mie nu mi-a cerut nimeni explicații? Dacă au venit, au venit să vopsească pridvorul, dacă au fost. Eu nu știu, că eu am fost plecat la serviciu”, a declarat edilul.

