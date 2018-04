Au căutat traiul confortabil de la țară, dar s-au întors în timp. Condiții ca în Evul Mediu

S-au mutat din oraş pentru o viaţă tihnită şi confortabilă la ţară, dar au ajuns să traisca la fel ca în Evul Mediu.

20 de familii care şi-au construit case la nici 10 kilometri de Sibiu, într-un sat idilic, se plâng ca nu au drum, curent electric, gaze, apă şi canalizare. Nemulţumiţi, oamenii l-au convocat pe primar la o discuţie, însă acesta nu le-a dat speranţe că probleme lor se vor rezolva prea curând.

Oamenii au primit autorizaţii construcţie, dar nimeni nu asigura infrastructura pentru noile locuinţe. Reţeaua de curent nu face faţă consumului actual, iar restul utilităţilor lipsesc cu desăvârşire.

”În momentul de faţă nu avem curent, de când am luat acest teren şi am făcut acesta casa. Apa nu avem, am făcut o fântână. Gaz nu este, canalizare nu este”, spune unul din proprietari.

"Am luat în ideea de aer curat, privelişte. Au început să se construiască şi între timp reţeaua este subdimensionată", spune alt proprietar.

Primăria extinde reţeaua de canalizare din localitate, dar strada cu cele 20 de case nu este inclusă în acest proiect.

Primarul promite că în doi ani problema se va rezolva, însă oamenii nu au răbdare până atunci.

David Ioan, primarul comunei Roșia: "Am o comună grea, cu 6 sate şi prioritatea mea este să scot comuna din noroi. Le va veni rândul şi dumnealor."

Edilul susţine că oamenii au ştiut, atunci când au cumpărat terenurile, ca în zona nu sunt utilităţi, aşa că revolta lor e nejustificată.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!