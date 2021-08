Românii aruncă uleiul folosit la chiuvetă, deși ar putea primi gratuit altul în loc. Ce trebuie să facă

Uleiul alimentar ars a ajuns să fie mai valoros decât cel natural. Și asta pentru c este o cerere uriașaă la nivel mondial pentru producerea de bio-combustibil.

Din păcate, cei mai mulț dintre noi aruncăm uleiul folosit la chiuvetă, deși este un mare poluator și, dacă nu știați, multe companii oferă la schimb ulei proaspăt. În același timp au apărut și mai multe centre de colectare.

Uleiul uzat aruncat în chiuvetăpoate să înfunde țevile și să producă defecțiuni în sistemele de epurare. Mai grav este că această cantitate ajunge în apă și în sol, unde râncezește, oprește regenerarea și face pământul nefertil.

Specialiștii spun că se întâmplă asta și pentru că nu am fost învățați să reciclăm.

Tea Vasilescu, reprezentant hartareciclarii.ro: "Nu se colectează mai deloc, sunt câțiva oameni pasionați de ecologie și aceia fac efortul personal, sunt un expert pentru copiii lor, pentru familie lor. Ar fi mult mai simplu dacă ar exista infrastructură de genul ăsta. România are potențial foarte mare de colectare a uleiului uzat, noi folosim foarte mult ulei în gospodărie, facem cartofi prăjiți”.

Dintr-un litru de ulei ars se obțin 900 ml de biocombustibil, care este nepoluant

Pentru a stimula reciclarea, un ONG a realizat și o hartă cu punctele de colectare a uleiului folosit. În acest moment, în sistem există 127 de astfel de centre.

Tea Vasilescu: ”Noi am încercat să punem pe harta reciclării toate informațiile, inclusiv despre cum se colectează unde poți să îl duci".

Din centrele de colectare, uleiul ars este dus la un alt centru, unde se face o pre-procesare, iar de aici este transportat către un operator industrial, care îl transformă în biocombustibil.

Lanțurile de magazine și benzinăriile vin cu campanii din ce în ce mai atractive pentru a stimula consumatorii să recicleze uleiul folosit.

Felician Cardos, manager environment lanț de magazine: "Din păcate, interesul e doar în zona privată și am văzut că de la an al an au apărut diverse servicii și alte lanțuri de retail au recurs la același mod de a colecta uleiul uzat, clientul poate să-l aducă la magazine și la schimb primește un ulei nou. De la an la an, cifrele aproape s-au dublat, dacă în primul an, atunci când am lansat campania, am avut în jur de 160.000 litri colectați de la populație, în 2021 avem deja vreo 260.000 l colectați până acum".

Orice litru de ulei utilizat se transformă în 900 de ml de biocombustibil, un înlocuitor nepoluant al combustibilului fosil.

Maersk, cea mai mare companie de transport maritim din lume, spune că ar folosi biocombustibil pentru a-şi propulsa navele, dar nu există suficient ulei de gătit folosit din care să fie fabricat.