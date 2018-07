Turiștii preferă turismul balnear din Ungaria, deși spun că Româniare are potențial mult mai mare

România sta pe o pungă imensă de apă geotermală, însă autorităţile se mobilizează mult prea greu ca să o valorifice.

În Ungaria, de exemplu, turismul balnear atrage anual milioane de turişti, iar cel puţin două sute de mii sunt români.

La noi în Timiş există câteva ștranduri dedicate, iar autorităţile încearcă să-i convingă pe oameni ca şi aici îşi pot petrece un weekend agreabil. Mai avem, însă, mult până să ajungem la infrastructură şi condiţiile vecinilor.

În comuna Lovrin, aflată la jumătatea distanţei dintre Timişoara şi Mako, staţiunea din Ungaria unde merg anual foarte mulţi romani, vechiul ştrand cu apă geotermală a fost reabilitat.

Autorităţile au investit peste un milion şi jumătate de lei, de la bugetul local, pentru a transforma totul într-un complex modern de relaxare: un bazin interior şi unul exterior, saună, masaj, terenuri sportive şi un restaurant.

Citește și Ștrandul cu apă termală, locul preferat de întâlnire al pensionarilor

Teodora Viţica, turistă din Bucureşti: "În drum spre Mako am văzut toate ştrandurile ungureşti. Dar vreau să vă spun că niciunul din cele ultramoderne construite acolo nu au calitatea apei de aici. Cel puţin un miniconcediu e păcat să nu îl fac aici".

Soţii Oros au venit de la 20 de kilometri distanţă. Ştiu că apa geotermală are multiple proprietăţi anti-reumatice. Până acum mergeau în Ungaria.

Ion Oros: "Ne apropiem de ei. E bine şi acolo, dar e bine şi aici, dar apa e de calitate. E bine ca o avem aici "

Intrarea este 20 de lei, iar cei care vor să rămână peste noapte se pot caza.

Vasile Graur, primarul comunei Lovrin: "Prin ce am făcut noi anul ăsta la ştrandul din Lovrin, am vrut să facem o investiţie care să concureze cu Mako, Szeghed, pentru că am fost de multe ori în anii trecuţi şi chiar pot să spun metaforic, cu durere la inimă, pentru că noi avem potenţial şi nu putem să facem ce au făcut ei"

Un ştrand termal există şi la Jimbolia. Până acum s-au făcut numai lucrări de întreţinere, însă autorităţile locale vor să aloce fonduri pentru a-l reabilita.

În tot acest timp ungurii au investit zeci de milioane de euro pentru a construi AquaParkuri. Nouă ne ia mult să înţelegem că apa termală, exploatată raţional şi inteligent, poate schimba în bine viaţa unei comunităţi.

Darius Postelnicu, primarul oraşului Jimbolia: "Din păcate acolo a fost o politică la nivel naţional, din câte ştiu eu, la noi s-a pierdut acest aspect din vedere. Sunt tot felul de probleme şi de piedici de la utilizarea apei termale, de la obţinerea agrementelor până la punerea lor în valoare"

Şi în Oradea a fost ridicat un complex turistic balnear ultra modern cu 20 de milioane de euro. Numai anul trecut, spaţiul a adus un profit de 600.000 de euro