România, pe locul 2 în Europa la numărul de căsătorii. Ce spun sociologii

Am fost și rămânem conservatori într-o Europă tot mai relaxată. În România, cuplurile care își oficializează relația sunt numeroase. Practic, ocupăm locul 2 după Lituania la numărul de căsătorii.

Sociologii sunt de părere că românii încă țin la tradiții, motiv pentru care aleg să facă nunta.

Roxana şi Cosmin se ştiu de 4 ani. Se înţeleg foarte bine, iar anul trecut au făcut pasul cel mare: căsătoria.

Roxana (21 de ani): "Am văzut în el viitorul meu, am văzut un om lângă care îmi pot construi o casă, un om lângă care îmi pot creşte copiii, nu-mi mai puteam imagina viaţa fără el şi asta am simţit, asta am făcut. Pentru că ne dorim foarte mult un copil, să fie totul legal."

Între ei este o diferenţă de 10 ani. Ea are 21, el 31 însă amândoi spun că nu se simte această diferenţă.

Cosmin (31 de ani): "Am zis: Ba, gata, ajunge cu burlăcia şi cu astea şi am zis hai să mă pun şi eu la casa mea. Aşa mi s-a părut normal, ca să fim cu acte, să fie na, totul legal. Ai facilităţi dacă ai şi acte şi aşa, poţi să iei şi o casă, poţi să iei şi o maşină şi un credit şi mai multe."

După 8 ani de relaţie şi acest domn s-a hotărât să-şi ceară iubita de soţie. Şi au stabilit data la Casa Căsătoriilor.

Mire: "Nu ne condiţionează actele, mai ales că procedura de desfacere a căsătoriei e destul de simplă, nu pot spune nici că ne oferă o siguranţă sau ceva în plus în relaţie, însă mi se pare un pas firesc."

România, pe locul 2 în Europa la căsătorii

Potrivit Eurostat, suntem pe 2 în Uniunea Europeană la numărul de căsătorii. Primii sunt lituanienii. Iar ultimii - slovenii. Sociologii explica şi ce anume îi motivează pe romani să se căsătorească.

Pro TV

Adriana Petrescu, psiholog: "Nevoia de a procrea într-un cadru legal. Românii au tendinţa de a eticheta copiii născuţi din relaţii pasagere, a pune etichete femeilor sau bărbaţilor care nu-şi legiferează, într-un fel, relaţia cu persoana iubită."

Felicia Morândău, sociolog: "Există o presiune a tradiţiei, modelele culturale susţin întemeierea unei familii. Alegem căsătoria pentru că nu cunoaştem încă o altă modalitate de a întemeia familia. Probabil cu timpul vom ajunge să privim mai pozitiv alte stiluri de viaţă, cum ar fi uniunea consensuală. Faptul că în alte ţări rata nupţialităţii este mai scăzută, nu înseamnă că oamenii trăiesc singuri. Ci probabil aleg alte modalităţi de a trăi împreună cu cineva."

Creşterea numărului de căsătorii a dezvoltat o adevărată industrie. Sunt tot mai multe saloane de nunţi, firme care au grijă ca totul să fie perfect, magazine dedicate dar şi fotografi care se ocupa de fericitul eveniment.

Pe de altă parte este în creştere şi numărul de divorţuri, în special în marile oraşe. Cele mai recente date arata că, în România, un cuplu divorţează la fiecare 4 minute. Anul trecut, peste 30 de mii de familii s-au despărţit la notar sau în faţa unui judecător.

