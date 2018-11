România, hai că poți! De 1 decembrie, PRO TV îți spune că ai puterea de a schimba lucrurile

De 1 decembrie, Ziua Națională a României, PRO TV sărbătorește 23 ani de existență în casele celor care se reinventează în fiecare zi și îndrăznesc să facă din ziua de mâine una mai bună

Celor care au libertatea și curajul de a-și trăi visurile nu ca un simplu îndemn, ci o întreagă stare de spirit.

Poți să te reinventezi în fiecare zi, să îndrăznești, să crezi, să FACI. Ai libertatea de a-ți trăi visurile. Indiferent cine e la putere, indiferent cum este vremea sau ce spun astrele, ține doar de tine! Dacă tu poți, România poate! România, hai că poți!

De Ziua Națională, PRO TV îndeamnă toți românii să fie responsabili, implicați, să respecte, să se respecte, să investească în viitor, să spere și, poate cel mai important, să treacă la fapte. Pas cu pas, fiecare dintre noi poate schimba ceva, oricât de mic. Fiecare dintre noi poate contribui la o Românie mai bună în următorii 100 de ani. Pentru ca acest viitor să existe, trebuie să luăm atitudine acum, în prezent.

Vineri, sâmbătă și duminică, PRO TV a pregătit un program special, în care cele mai îndrăgite programe vor avea ediții speciale, în care românii vor putea afla de ce este important ca fiecare dintre noi să facă pași, oricât de mici, către schimbarea pe care ne-o dorim.

Vineri, 30 noiembrie, PRO TV sărbătorește în prime-time cu cea mai mare scenă a vocilor din țară! Vocea României aduce de la ora 20:30 primul show LIVE, în care fiecare concurent se va confrunta în direct cu emoțiile de a fi urmărit de întreaga țară. Imediat după primul LIVE de la Vocea României, urmează un film de Oscaruri: Slumdog Millionaire. Povestea unui copil care, cu un dram de noroc, a știut să profite de fiecare moment și să-și schimbe viața complet.

Sâmbătă, 1 decembrie , este sărbătoare de la prima oră a dimineții și până după miezul nopții! În ziua Marelui Centenar, PRO TV împlinește 23 de ani și a pregătit un program special pe întreaga durată a zilei. Știrile PRO TV, concertul Andra „Tradițional”, Vorbește lumea, La Măruță, Ce spun românii, Maria, inima României și Vocea României sunt producțiile cu un conținut special gândit pentru această zi.

Duminică, 2 decembrie, PRO TV aduce două filme în premieră: Man of Steel – Eroul și Secret in their eyes – Secretul! Telespectatorii își vor încheia un weekend de sărbătoare cu acțiune și suspans, în două filme în care Russell Crowe, Amy Adams, Nicole Kidman, Julia Roberts și mulți alții joacă rolurile principale.

În acest weekend, PRO TV îți spune că dacă TU poți, România poate! Ai încredere în tine, în ce poți să faci și în proiectele tale!

România, hai că poți!

