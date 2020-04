Rețetele de Paște, la mare căutare pe internet. Cum au ales mulți să vopsească ouăle

Mulți dintre cei care stau în autoizolare își încearcă în aceste zile pentru prima dată, talentul de bucătar.

Rezultatul este apoi expus public pe rețelele sociale, unde vineri de exemplu, a fost o adevărată paradă de ouă roșii.

Vopsite cu coloranți sau coji de ceapă, aranjate frumos în coșulețe, toate, chiar și cele mai puțin reușite, au căutat aprecierea pe internet. Măcar, pentru efort.

La un an și jumătate, Patric vopsește pentru prima dată ouă. Are ajutoare de nădejde: mama și bunica.

Pentru că stau acasă și au mai mult timp la dispoziție, mulți au ales să vopsescă natural ouăle de Paște. De exemplu, Laura a făcut galbene cu ajutorul turmericului, roșii cu sfeclă, albastre cu varză roșie și verzi cu spanac. Pentru un ou mozaic, Eliza a folosit o combinație de ceapă roșie și galbenă. La final, a uns ouăle cu slană, cum făcea bunica ei din Făgăraș.

O rețetă similară găsim și într-un sat de la poalele munților Apuseni.

Brândușa a făcut pentru prima dată ouă roșii. La fel ca mulți care nu au mai putut petrece sărbătorile în familie, a avut parte de consiliere online.

Brândușa: „Prima dată am primit instrucțiunile pe telefon de la mama ptentru ouă roșii și de la tata pentru pregătirea mielului și când nu eram sigură le trimiteam poze, video și mă sunau înapoi și îmi explicau ce ar trebui să mai fac. Deși am avut foarte multe mesaje, am zis că nu o să postez rețeta, pentru că toată lumea ar trebui să își sune mamele și bunicile sau tații să le ceară rețete și să facă cu ei la telefon.”

Rezultatul a devenit motiv de laudă pe rețelele sociale. Au fost mii de postări cu hashtag-ul "#ouarosii", doar pe Instagram, iar căutările pe Google pentru rețete de înroșit ouă au început să crească încă de la începutul săptămânii. Pe internet, vedete au fost cele cu modele în formă de frunză sau floare, cele aurii și chiar ouăle "galactice". S-au lăudat cu munca lor inclusiv domnii.

Și actrițele de la Teatrul Mic au depănat online amintiri din copilărie, când vopseau ouă de Paște în familie.

De altfel, cei mai mulți dintre cei care au postat imagini cu ouă roșii au ținut să transmită și urări, mai ales multă sănătate celor pe care nu ii au acum aproape.