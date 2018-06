Reacțiile elevilor după bac. Un elev vrea să își tatueze nota, iar o elevă să studieze criminologia

Pro TV

Luni, absolvenții de clasa a XII-a au susținut prima probă din cadrul examenului de Bacalaureat 2018, cea la limba și literatura română.

Printre aceștia s-au numărat elevi care au susținut că promovarea examenului de Bacalaureat nu reprezintă o prioritate pentru ei, în timp ce alții se mulțumesc și cu nota 6 sau 7.

Elevii au fost puși în dificultate de către poeziile lui Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Lucian Blaga. După ce au susținut examenul, candidații au oferit primele reacții despre cum au perceput subiectele. Câțiva se mulțumesc și cu nota 6 sau 7, în timp ce alții știu sigur că nu au cum să promoveze examenul fiindcă nu au învățat.

Reporter: "Mi-ai zis ceva de tatuaje. Eşti programat la salon?"

Elev: "Scopul meu e să mă ocup de tatuaje, nu să iau bacul sau aşa, adică şi bacul dacă îl iau este ok."

Reporter: "Dar dacă nu îl iei?"

Elev: "Dacă nu îl iau, nu ştiu."

Reporter: "Te apuci să tatuezi, te pricepi?"

Elev: "Îmi tatuez nota de la bac ca şi tatuaj, dacă nu, n-o mai tatuez, că nu are rost."

Reporter: "Cum ţi s-a părut examenul?"

Elev: "Uşor"

Reporter: "Ce-ai scris, Eminescu sau Arghezi?"

Elev: "Niciuna"

Pro TV

Elevă: "Am învăţat pe fugă, viziunea şi tema."

Reporter: "Ce notă crezi că o să iei?"

Elevă: "Nu ştiu, cam 6, 7, cam aşa."

Reporter: "Şi te mulţumeşti cu 6, 7?"

Elevă: "Da, mă mulţumesc şi cu puţin".

Pro TV

Reporter: "Ce-ai scris, Arghezi sau Eminescu?"

Elevă: "Eminescu, Luceafărul. Aseară am învăţat, a fost singura pe care am învăţat-o."

Reporter: "Ai picat pe subiect, cum ar veni".

Elevă: "Da, sunt norocoasă".

Pro TV

Reporter: "Cum a fost?"

Elev: "A fost bine"

Reporter: "Ce ai scris la subiectul al 3-lea?"

Elev: "Să alegem noi între Mihai Eminescu şi Tudor Arghezi. Şi am scris la Mihai Eminescu, Testament."

Reporter: "Dă-mi şi mie un citat"

Elev: "Nu am dat citat. Am dat din poezie, mot-a-mot."

Pro TV

Reporter: "Ce faci mai departe?

Elevă: "Plec în Anglia, mai departe"

Reporter: "Ştii unde?"

Elevă: "Psihologie şi criminologie, în Northampton."

Reporter: "De ce ai ales asta?"

Elevă: "Consider că am alte deschideri acolo, am şi familia acolo".

Reporter: "Dar e un domeniu dur, aşa, pentru o fată, tu eşti mititică, plăpândă, te bagi tu pe Criminologie?"

Elevă: "De ce? Presupun că eu rezist."

Pro TV

Miercuri va fi proba obligatorie la matematică sau istorie, iar joi, cea la alegere.

