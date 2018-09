Povestea lui Silviu. A cucerit Himalaya ca să-i facă pe oameni să doneze pentru copii

Facebook.com

Aventură inedită, pe două roți, pentru o cauză nobilă.

Este, pe scurt, experiența unui biciclist din Timișoara, care a cucerit Himalaya pentru a-i convinge pe oameni să doneze o sumă cât de mică pentru copiii nevoiași de la noi, care suferă de boli cardiovasculare și au nevoie de intervenții chirurgicale complicate pentru a trăi.

"Nu mai am energie să vorbesc. Dar dacă eu am urcat până aici, va rog eu frumos donați pentru inima copiilor. Este un efort mai mic."

Țelul lui Silviu, dornic să atragă atenția asupra unui subiect dureros - nevoia de ajutor în cazul copiilor care suferă de afecțiuni cardiace grave - nu a fost ușor de atins. A pornit într-o aventură pe două roți și a pedalat cinci sute de kilometri - pentru a cuceri Himalaya.

"Sunt atât de aproape de unde sunt cazat... Vorbesc cam greu, se cam simte aerul."

Expediția pe bicicletă, pe unul dintre cele mai înalte drumuri din lume, s-a încheiat la 4000 de metri altitudine.

Silviu Cadia, biciclist: "Am început o colaborare care ajută copii bolnavi de inimă, ce provin din familii cu mai puține posibilități. ÎI ajută financiar și logistic să aibă o intervenție chirurgicală."

Imagini din timpul călătoriei vor fi postate de Silviu pe pagină să de Facebook, "The road and the happiness", unde oamenii sunt invitați să doneze.

Silviu Cadia, biciclist: "Eu îmi doresc foarte mult ca, în schimbul acestor experiențe mai deosebite de acolo, să îi determin pe oameni să doneze într-un număr cât mai mare."

Anual, la Spitalul Marie Curie din Capitală vine o echipa de medici din străinătate, care, împreună cu doctorii de la noi, se ocupă de micuți aflați în stare gravă. Astfel, sunt salvate sute de vieți.

Enona Chiriac, Asociația Inima Copiilor: "Din păcate, numărul copiilor care au nevoie de operație este de între 1000-1500 în fiecare an. Copiii sunt din toată țara, majoritatea provin din centre de plasament sau din familii modeste."

Așadar, pentru ca lupta să nu fie abandonată, este nevoie de sprijin financiar din partea oamenilor cu suflet mare.

