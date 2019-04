Jurnalul emoționant lăsat de un copil de 13 ani, care știa că mai are puțin de trăit

Pro TV

"30 de secunde până în Rai, iar lumea vrea să mai stai''. Este titlul unui jurnal scris de un adolescent care din păcate nu mai este printre noi.

A murit la doar 13 ani îngenunchiat de boală. Însă, oricât ar fi de cumplită povestea lui ascunde şi un bine imens. Cristi s-a stins împăcat.

El a avut şansa să fie ingrjit de o femeie care l-a luat din spitalul în care l-au abandonat părinţii naturali. Ei nu i-a păsat că nu este perfect şi o vreme au luptat împreună. De un astfel de ajutor au nevoie cel puţin 800 de copii din România cu suferinţe groaznice şi prea puţin noroc să fie vreodată adoptaţi.

Adelina citeşte pentru a mia oară rândurile scrise de Cristi în jurnal. Cuvinte amare, care îi scrijelesc sufletul. În fapt, gândurile unui adolescent care a ştiut că la 3 ani a fost luat dintr-un pătuţ de spital unde a fost părăsit pentru că era prea bolnav. Pentru Adelina nu a contat.

Adelina: ''În primele luni refuza să îşi amintească că acolo a fost locul unde a fost deşi, îmi arăta ”uite acolo am stat” apoi a devenit aşa o parte din ceea ce ne face speciali, ”de ce m-ai ales tu pe mine şi spune-mi cum a fost ziua aia”. Era speriat să nu îi iau adidașii, pentru că el crescând în secția de terapie intensivă, era ritualul, aşa îl descălţai şi îl puneai în pat, era ritualul de abandon şi dormea încălțat "



Ea l-a iubit şi atât. Nu s-a gândit niciodată că povestea lor unică avea să dureze doar 11 ani.

Adelina: "Te rupe durerea, e momentul ăla în care te trezeşti dimineaţă şi în care a fost o liniște. După Cristi ăla al meu urla în faţa mea şi urlam şi eu, şi au venit şi cei de la ambulanţă şi am momentul ăla atât de clar. Și l-au resuscitat şi mi-au zis că nu îşi mai revine şi nici atunci nu realizam moartea lui Cristi. Mă trezeam în fiecare dimineaţă şi nu-l mai aveam."



În urma băiatului, a rămas mărturie jurnalul, niciodată deschis de ea până atunci. L-a numit dureros: "30 de secunde până în Rai, iar lumea vrea să mai stai''.

Adelina: "El m-a anunţat că o să moară, numai că eu nu eram în stare să văd asta."



Au trecut 5 ani de atunci, însă sufletele lor au rămas tot unite până dincolo de lume. Adelina s-a luptat să meargă mai departe, iar puterea ei are şi un nume: Andrei - un băieţel lepădat şi el în acelaşi spital în care l-a găsit pe Cristi.

Adelina: "Mi s-a spus că are tot aceeaşi malformaţie şi deja ştiam ce înseamnă. Știam că la 11 luni cât avea cel mic e complet depăşit şi el medical şi le-am zis imediat o să îl iau, deci vreau să îl iau şi m-am dus să îl văd era foarte rău şi am realizat că aşa am pornit şi cu Cristi."

Dar, pe Andrei a reuşit să îl salveze. Puştiul a fost operat, iar acum este bine. Râd şi se joacă, sunt fericiţi. Continuă să ajute copiii pe care nu îi vrea nimeni pentru că nu sunt sănătoşi. Jurnalul lui Cristi îl poartă cu ea mereu. Doar aşa funcţionează acum: "împarte la o altă parte care să se împartă mai departe"

În România sunt 800 de copii uitaţi intenţionat de părinţi în seama statului iar unii nici măcar nu pot fi adoptaţi. Cei mai mulţi suferă de boli cumplite şi nu îi vrea nimeni.

MIhaela Ungureanu- director DGASPC Sector 3: "În general persoanele care vor să adopte au o părere o imagine despre acel copil şi de cele mai multe ori vin cu un ţipar cu nişte aşteptări cu o imagine despre acel copil



Sunt extrem de rare inclusiv cazurile în care familiile sunt dispuse să ajute fetiţe şi băieţi cu handicap.

