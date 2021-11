Poveste emoționantă. Un băiat de 17 ani vinde legume și zarzavaturi la colț de bloc, pentru a-și ajuta familia

O poveste emoționantă vine de la Iași. Un băiat de 17 ani, elev în clasa a noua, face tot posibilul să-și ajute părinții și frații.

Deși este mezinul familiei, George vinde legume și zarzavaturi la colț de bloc, cât să-și câștige pâinea pe ziua respectivă. Emoționați, oamenii îl ajută cu vânzările, dar și cu alimente și bunuri. Cea mai mare dorință a lui George este să aibă ce pune pe masă, în fiecare zi.

George are 17 ani și de la opt ani vinde legume, fructe și verdețuri la colțul blocului, asta ca să-și poată ajuta mama împovărată de griji și nevoi. Astăzi, l-am găsit în același loc, pe scări, în fața unui bloc din Iași. Din banii câștigați, tânărul cumpără mai ales mâncare pentru el și familia lui.

George Ștefaniu: "Am început să vin aici, că era foarte greu, nu ne descurcam cu banii în familie deloc. Vând produse, le iau de la piață mai ieftin și le vând aici mai scump, de Sărbători să am tot ce îmi trebuie, brad, mâncare.”

Reporter: ”Nu ai mâncare acasă?”

George: ”Nu, dar de Sărbători îmi doresc."

Femeie: "Îl vedem zilnic, când aduce legume sau fructe. Noi am cumpărat de la el nuci verzi, mereu îi oferim și de mâncare, că este ca și băiatul nostru. Este de apreciat. Sunt alții de vârsta lui care nu știu ce înseamnă chestia asta."

Bărbat: "Este o lecție de viață. Este un gest frumos, un lucru de apreciat."

Acasă, în satul Cornești, băiatul mai are 10 frați mai mari, însă doar doi dintre ei lucrează. Ceilalți trăiesc de pe o zi pe alta. Tatăl, bolnav, nu muncește, iar mama are grijă de casă. Locuința familiei are nevoie urgentă de renovare, pentru că prin acoperiș plouă.

Anca, mama copilului: ”Vinde zarzavaturi, mai mult pentru medicamente, pentru mâncare. Toate lipsește, și lumina ne-a venit nouă milioane. Acoperișul ni l-a luat un vârtej, plouă. El de asta se duce, ia medicamente, rețetă, pentru școală se duce, face naveta și dă bani.”

Ciprian Mihalcea, director Asociația Grupul Zâmbetul Nostru: "George are nevoie de ajutor, pentru că este o persoană sinceră, care muncește foarte mult, face voluntariat, de asta încercăm să-l ajutăm, să-i punem un acoperiș nou, să-i renovăm casa."

Acum, că a venit frigul, George își propune să nu mai vină zilnic în oraș cu legume de vânzare, ci măcar de două ori pe săptămână.

Persoanele interesate să-l ajute pe George pot dona în conturile de mai jos:

Titular cont: Asociația Grupul Zâmbetul Nostru

IBAN RON: RO76BTRLRONCRT0371769801

IBAN EUR: RO26BTRLEURCRT0371769801