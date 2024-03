Poştaşii, grevă de avertisment. În Buzău, peste 500 de angajați au ieşit în stradă şi ameninţă cu greva generală

Potrivit organizaţiei sindicale, citată de Agerpres, între orele 8:00 - 10:00, membrii SLPR şi alţi afiliaţi ai Blocului Naţional Sindical (BNS) vor picheta sediul central al Companiei Naţionale "Poşta Română" (CNPR).

De asemenea, în timpul grevei de avertisment, reprezentanţi ai lucrătorilor poştali vor fi prezenţi în faţa sediilor centrale ale Poştei Române din aproape toate judeţele ţării.

Vicepreşedintele BNS, Mircea Burlacu, a anunţat marţi, într-o conferinţă de presă, că angajaţii Poştei Române, membri de sindicat, intră în grevă de avertisment miercuri dimineaţa, timp de două ore, iar dacă situaţia negocierilor pe contractul colectiv de muncă nu se va remedia va fi declanşată greva generală.

"La momentul de faţă, peste două treimi din salariaţii Poştei Române sunt la nivelul minim de subzistenţă, aceştia fiind salarizaţi cu salariul minim pe economie. Raportat la această situaţie, revendicările pe care le-am avut în cadrul negocierilor colective, a fost vorba despre o creştere salarială de 400 de lei net şi o creştere a sporului de loialitate cu un procent între 5% şi 10%. Restul a fost să se menţină textul contractului colectiv de muncă în forma în care a fost agreat la negocierea anterioară textul care reglementează în general drepturile şi obligaţiile părţilor prin contractul de muncă. Nu s-a ajuns la niciun consens până la momentul de faţă", a afirmat marţi liderul sindical.

Potrivit acestuia, în cazul în care lucrurile nu vor fi rezolvate, într-un termen rezonabil între 2 şi 5 zile, va fi declanşată greva propriu-zisă care va presupune oprirea lucrului în compania Poşta Română.

Liderul sindical a subliniat că aproape jumătate din populaţia României va avea de suferit în cazul unei greve generale ţinând cont de obiectul de activitate al Poştei Române, acela de a distribui pensiile către peste 5 milioane de pensionari, de a distribui toate ajutoarele sociale şi alte beneficii pe care Ministerul Muncii le acordă persoanelor aflate în situaţii de subzistenţă.

"Nu în ultimul rând, ţinând cont că Poşta Română distribuie toate citaţiile şi convocările de ordin procedural ale instanţelor de judecată, problema de disfuncţionalitate în cadrul ţării va fi una majoră", a mai spus vicepreşedintele BNS, Mircea Burlacu.

Buzău: Peste 500 de poştaşi au ieşit în stradă şi ameninţă cu greva generală

Peste 500 de angajaţi ai Poştei Române protestează miercuri în faţa oficiilor poştale, după ce negocierile desfăşurate anterior pe subiectul contractului colectiv de muncă au eşuat, sindicaliştii ameninţând cu greva generală.

Angajaţii au cerut conducerii companiei inclusiv solicitări de natură salarială care nu au fost până la acest moment îndeplinite.

"Protestăm din mai multe motive, nu mai avem contract colectiv de muncă în cadrul Poştei Române, directorul general a refuzat să semneze contractul deşi am negociat timp de două luni. De la 31 ianuarie în Poşta Română nu mai există contract colectiv de muncă. Am solicitat o creştere salarială de 400 lei în condiţiile în care două treimi din angajaţii Poştei realizează un venit net de 2.700-2.800 lei cu tichete de masă. Am solicitat ca tichetele de masă să nu fie introduse ca sumă în salariu şi să fie acordate în continuare fizic ca şi până acum şi am mai solicitat creşterea sporului de loialitate cu un procent între 5-10%. Acestea sunt motivele pentru care după 45 de zile de negocieri şi încă vreo 20 de la sfârşitul terminării celor 45 de zile nu am ajuns la nicio înţelegere cu directorul general care de fapt nici nu prea a vrut să negocieze cu noi", a declarat pentru Agerpres, liderul Sindicatului Lucrătorilor Poştali Buzău, Bogdan Ion.

În contextul în care grevele de avertisment nu îşi vor atinge scopul, sindicaliştii ameninţă cu greva generală.

"La Buzău protestează în jur de 520 de angajaţi din tot judeţul, la toate oficiile poştale, timp de două ore, până la ora 10.00. Dacă nu se va întâmpla nimic vom continua formele legale de protest, până la greva generală. Am notificat toate instituţiile statului român, angajatorul", a mai precizat sursa citată.

Potrivit sindicaliştilor, o grevă generală ar putea produce efecte negative pentru majoritatea instituţiilor aflate în strânsă legătură, dar şi pentru cetăţenii care efectuează operaţiuni în cadrul oficiilor poştale.

