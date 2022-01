Peste 3.000 de familii din Pitești vor fi executate silit pentru datorii-record la apă caldă și căldură

Peste 3.000 de familii din Pitești, racordate la sistemul centralizat de încălzire, vor fi executate silit, pentru că au acumulat datorii enorme la apă caldă și căldură: în total, peste 4 milioane de lei.

Ca să nu rămână în frig tot orașul, Primăria a fost nevoită să plătească datoriile către furnizorul de gaz. Iar acum vrea să-și recupereze, cu orice preț, banii de la oameni.

Primarul Piteștiului spune că 16% din totalul celor racordați la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice nu și-au plătit datoriile la întreținere.

Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești: „Sunt foarte mulți care au datorii mai vechi de 120 de zile. Astăzi la ora 12 am chemat pe toată lumea aici, vor începe dosarele de executare silită din ziua 121. Nu mai așteptăm noi până la 3 ani, că unii stau liniștiți după 120 de zile, că nu se întâmplă nimic, până când se apropie de 3 ani, când se prescrie termenul”.

Foarte mulți dintre datornici nu și-au plătit ultimele facturi, fiindcă că au preferat să-și păstreze banii pentru sărbători. Facturile la apă caldă și căldură au crescut, față de acum un an, cu 48%, așa că primarul nu crede că toti cei care nu și-au plătit facturile au probleme financiare. Executorul judecătoresc le va bloca datornicilor conturile, acolo unde are ce bloca, pentru a recupera sumele.

Iulian Richițeanu, director executiv Termocalor Confort SA Pitești: „Mulți din cei cu dosare nu au bunuri sau nu au sume în conturi ca să poată fi executate. Au fost câteva situații în care au încercat să vândă mașinile, dar respectivii au plătit și s-au stins datoriile, dar se recuperează, într-adevăr, la ora actuală, foarte greu”.

Directorul societății de furnizare a agentului termic spune că se va încerca recuperarea datoriilor sub orice formă, pentru că, din păcate, sistemul este conceput astfel încât nu vor putea fi debranșați doar rău platnicii și asta ar însemna să sufere și cei fără datorii.

Piteșteancă: „Sunt unii care nu plătesc că nu vor! Sunt unii care au bani și nu vor să plătească, astea trebuiesc plătite”.

Într-un bloc din Pitești este un singur cetățean care are datorii uriașe. Din cauza lui ar putea suferi zeci de vecini.

Elisabeta Pavel, administrator bloc: Are datorie la Termocalor în valoare de 11.500 cu aproximație, cu penalități cu tot.

Reporter: Din ce știți dumneavoastră, nu vrea să plătească sau nu are din ce să plătească?

Elisabeta Pavel: Dom'le, eu cred că nu vrea ! Nu vrea, nu vrea, că are pensie, are, are!

În conturile asociației nu există bani pe care Termocalor să îi blocheze, așa că în cazul de față un bloc întreg ar putea rămâne fără apă caldă și căldură din cauza unui singur om.