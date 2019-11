Peste 100 de polițiști și jandarmi îl caută pe băiatul de 8 ani din Constanța

Forțe impresionante au fost mobilizate pentru căutarea unui băiețel de 8 ani din Pecineaga, județul Constanța, dispărut de 24 de ore.

La operațiune iau parte peste o sută de polițiști și jandarmi, cu o cameră cu termoviziune, sprijiniți din aer de un elicopter.

În zonă au fost aduși și câini de urmă, însă până acum responsabilii nu au nici un indiciu.

Alexandru și-a petrecut jumătate din ziua de sâmbătă împreună cu tatăl sau, apoi acesta l-a lăsat să se joace, la câteva sute de metri de casă. Când părintele s-a întors, băiatul nu mai era de găsit.

Se pare că băiatul de 8 ani a fost văzut pentru ultima dată la o distanță de aproximativ 300 m de casa în care locuiește. Îngrijorător este faptul că la o distanță de 200 m este și un canal. Polițiștii iau în calcul și acest aspect.

Sâmbătă noapte, salvatorii au folosit și o camera de termoviziune pentru găsirea lui Alexandru. În zadar însă. Au reluat căutările dimineață, cu forțe sporite. Peste 100 de polițiști naționali, jandarmi și polițiști din cadrul Poliției de Frontieră sunt în căutarea copilului dispărut. Oamenii legii au format un lanț uman și încearcă să străbată toate câmpurile din apropierea localității Pecineaga.

Alexandru a fost căutat la sol cu câini de urmă, în timp ce un elicopter survola zona. În paralel, autoritățile urmăresc imaginile surprinse de camerele de supraveghere din comună.

Andreea Iliescu, purtător de cuvânt IPJ Constanța: "Se vede într-adevăr minorul în aceste imagini, însă este vorba de multe camere de supraveghere și urmează să vedem ce piste găsim în acest caz."

Tatăl copilului este disperat și nu înțelege unde a putut să dispară Alexandru: "Nu mai era pe stradă. Eu cu gândul când am ajuns acasă că e în cameră, am stat circa 10 minute, un sfert de oră, și când am intrat în casă el nu era și atunci am început să-l caut prin curte pe la vecini”.

În prezent, pe site-ul Poliției Române sunt peste 70 de copii dispăruți.