Pe timp de pandemie ”ultimul clopoțel” a fost înlocuit cu ”ultimul zumzet” la un liceu din Baia Mare

Pandemia a dus la regândirea multor obiceiuri. De pildă, elevii unui liceu din Baia Mare au ales să se despartă într-un mod inedit de profesorii lor.

Cum în acest an nu s-a pus problema de Ultimul Clopoţel, tinerii au organizat o vânătoare de comori, la care i-au invitat pe profesori. Totul cu respectarea regulilor de siguranţă.

Elevi: "Noi, clasa a 12-a D, am format o familie. Suntem aici pentru că ne-am acceptat unii pe alții, pentru că am râs și am plâns împreună și am făcut tot ce ține de liceu împreună".

Acesta a fost mesajul primit de dascălii elevilor de la Liceul Emil Racoviță din Baia Mare aflați la final de clasa a 12-a. Tinerii au organizat o vânătoare de comori altfel.

Profesorii au fost invitați într-un parc din oraș, iar acolo, cu ajutorul unor hărți, au găsit cele mai de preț comori - elevii pe care i-au îndrumat timp de patru ani.

Elevi: "Am încercat oarecum să ne inundăm, parțial, dorul de dvs. Mulțumim frumos pentru cei care v-ați rupt din timp să veniți să ne vedeți pentru ultima dată. Am înlocuit ultimul clopoțel cu ultimul zumzet, ne-a fost înlocuit clasicul Gaudeamus cântat la liceu în cor cu un Guadeamus cântat în parc la distanță de 2 metri între noi".

Profesorii au primit flori din partea elevilor, respectând măsurile de siguranță. Și nu e de mirare că emoțiile i-au copleșit pe toți, iar momentele unice au fost imortalizate.