Oamenii care trăiesc pe străzi au fost duși la adăpost de gerul cumplit: „Veniţi cu noi la azil să faceţi o baie caldă”

În Baia Mare, autoritățile au ieșit pe străzi și i-au adunat pe cei fără case. Au fost duși la azilul de noapte, unde au primit o masă caldă și un pat, să se odihnească.

Unii au fost greu de convins, în ciuda frigului, însă nimeni nu a rămas sub cerul liber.

-Ce doriţi?

-Să veniţi cu noi la adăpost.

-Vă dau semnătura şi lăsaţi-mă în pace.

-Dar vin temperaturi cu minus.

-Am stat 34 de ani afară.

-Nu puteţi rămâne afară.

-Vă rog să mă lăsaţi în pace, vine primăvara.

-Până vine primăvara acum, e iarnă şi frig.

Polițiști locali și angajați ai Direcției de Asistență Socială au pornit pe străzile din Baia Mare, imediat ce s-a lăsat întunericul. Unii oameni sărmani au venit singuri la centru, alții au fost duși acolo. Înveliți în pături, dormeau sub cerul liber ori se plimbau pe străzi, să se încălzească.

-Veniţi cu noi la adăpost că e frig afară. Afară staţi? Un sendviş și un ceai.

-Mi-i frig.

-Veniţi cu noi la azil să faceţi o baie caldă, mâncaţi o mâncărică caldă.

-Vă şi încălziţi. O să fie frig tare la noapte.

Cristina Pop, șef serviciu incluziune socială: „Ei primesc hrană, adăpost, servicii de consiliere medicală şi psihologică, ajutăm şi la găsirea unui loc de muncă şi a întocmirii actelor. Capacitatea centrului e de 60 de persoane şi la ora actuală avem 64 de persoane, suplimentăm numărul de pături pentru a oferi adăpost tuturor. Deseori, persoanele fără adăpost refuză venirea la centru pentru că în incinta centrului nu au voie să consume alcool sau substanţe interzise."

Alexandru a locuit și a muncit în Spania peste 20 de ani, iar recent s-a întors în Baia Mare.

Alexandru Robotin, 57 de ani: „Un an de zile de când sunt aici, în urma unui divorţ. Am stat 22 de ani în Barcelona, Am un băiat de 25 de ani şi de un an nu am vorbit cu el. Am dormit şi afară. Am părinţi, dar nu se poate sta cu bătrânii. Aici eşti ca şi într-o familie, fiecare are greutăţi şi niciunul nu trebuie judecat. Toţi avem probleme, dar nu toţi la fel."

Cu ajutorul primit de la centru, Răzvan a reușit să scape de patima alcoolului și să se angajeze.

Răzvan Gata, 57 de ani: „Am băut, am băut, am băut, dânşii m-au adus şi m-am reabilitat.. M-am angajat, dânşii m-au ajutat cu cazare, cu haine, acte, n-am avut nici acte, certificat de naştere. Mâncare, baie, lenjerii, haine, căldura, e super."

Toate serviciile centrului sunt gratuite.

