O familie cu opt suflete, din Reghin, a rămas pe drumuri, după ce casa le-a fost mistuită de flăcări

Bieții oameni au reușit să scape cu bine din locuință, iar acum sunt adăpostiți de vecini și de rude. Au mare nevoie de ajutor pentru a-și construi măcar două camere.

Din cauza unui scurtcircuit în podul casei, flăcarile s-au extins rapid. Oamenii spun că au auzit cum explodează becurile, apoi incendiul s-a dezlănțuit. Proprietarii au chemat ajutoare , și până la sosirea pompierilor au încercat să stingă focul. Fără sorți de izbândă, însă. Oamenii l-au scos în mare graba pe bunicul bolnav, dar nu au mai reușit să salveze nimic din lucruri.

Balla Francis, proprietar: „S-a dus tot, am luat pe tata în brațe, am fugit. Restul nu am apucat să recuperăm.”

Localnic: „Am văzut fumul deasupra și am fugit repede jos să văd ce e aici. Am apucat de am dat jos din tablă. Pușcau tăblile. Pe bătrân l-au scos afară. Puteau să moară toți. Putea să ardă și dincolo la vecini la strada cealaltă.”

Cei doi soți lucrau cu ziua prin sat și își ajutau vecinii la treburile gospodărești. Din puținii bani și-au construit și locuința care în câteva clipe s-a făcut scrum. Băiatul lor de 15 ani a rămas fără haine, cărți și caiete.

Balla Melinda, proprietar: „Am rămas fără casă, pe drumuri. Ce am câștigat ca zilier am investit.”

Familia doarme acum la săteni cu suflet mare, care s-au oferit să-i ajute în următoarea perioadă.

Balla Francis, proprietar: „Cu ce avem pe noi, toate au fost arse și canapelele tot. Tavanul am făcut acuma de trei ani înainte să decedeze mama.”

Gyulai Anton, rudă: „Ce pot să facă acuma, ei sunt mai distruși. Au fugit băieții, dar imediat a luat foc.”

Oamenii au mare nevoie de materiale de construcții, așa că orice ajutor este binevenit.