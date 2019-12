O casă nouă pentru trei fetițe rămase fără mamă, prin proiectul Magic Roof

O familie greu încercată de soartă din Neamț va avea motive să zâmbească în prag de sărbători.

Trei fetițe, rămase fără mamă din cauza unei boli cumplite, se vor muta în curând într-o casă nouă, împreună cu tatăl lor.

Totul datorită unor voluntari, care, impresionați de drama copilelor, au pus umărul pentru a îndeplini una dintre ultimele dorințe ale femeii - aceea de a avea un cămin.

Lucrările avansează văzând cu ochii și sunt șanse mari ca micuțele să îl aștepte pe Moș Crăciun în locuința ridicată de la zero.

În urmă cu doi ani, soția acestui bărbat a murit răpusă de cancer. De atunci, el are grijă singur de cele trei fete ale lor - de 6, 11, respectiv 12 ani. Mereu a visat să ridice o casă pentru familia lui. A muncit și în străinătate, dar mai toți banii pe care îi câștigă îi folosea pentru tratamentul femeii. Așa că părintele și copilele își duc și acum traiul într-o locuința socială.

„Își dorea fiecare copil să aibă camera lui și noi doi să avem camera noastră. Cel mai mult îi plăcea să fie casă plină de flori roată împrejur. Iubea foarte mult florile”, spune Vasile.

Nu mică i-a fost mirarea când a aflat că 26 de voluntari de la Universitatea Tehnică de Construcții București îi vor îndeplini visul.

„Am crezut că e o glumă prima oară. E uimitor, s-au mișcat repede”, spune Vasile Apetrei.

Alexandru Năfureanu, managerul proiectului Magic Roofs: „Ideea proiectului a plecat din momentul în care colegele mele au fost să ducă pachete familiilor pe care le avem cumva în atenție. Văzând în ce condiții locuiesc, am demarat discuțiile despre cum am putea să îi ajutăm motiv pentru care am ajuns la acest rezultat”.

Autorizațiile au fost obținute în scurt timp și oamenii cu suflet mare muncesc de zor pe șantier. Iar de la o oră la altă, casa mult visată prinde contur.

În ritmul în care se lucrează acum și dacă vremea va fi bună, locuința va fi gata în curând și familia își va putea petrece sărbătorile în casă nouă. Costurile depășesc 50.000 de euro. Banii provin din sponsorizări și donații.