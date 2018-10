O alee din Târgu Jiu, stricată și reperată în fiecare an. Care este explicația autorităților

Pro TV

O alee dintr-un parc din Târgu Jiu este stricată şi reparată în fiecare an de muncitorii unei firme a primăriei.

O singură dată pe an aici ajunge o macara şi un camion care transportă operele realizate la o tabără de sculptură. Sub greutatea utilajelor, pavelele de beton se afundă în nisip, iar aleea arată apoi că după bombardament, spre nemulţumirea celor care se plimbă prin parc.

Parcul în care sunt aduse sculpturile realizate la o tabără dedicată lui Constantin Brâncuşi se află nu departe de cel în care sunt expuse Masa Tăcerii şi Poarta Sărutului.

Edilii ştiu dinainte cum va arăta aleea după aducerea operelor în parc: povestea se repetă an de an.

”În fiecare an când montăm acest gen de opere, care au peste 5 tone fiecare, plus utilajele, pavajul de pe o alee de pe Insula Jiului are de suferit. Există în fiecare an o operaţiune de refacere a pavajului respectiv, se reaşează aceste placi pietonale”, explică Adrian Tudor, viceprimar municipiul Târgu Jiu.

Acum aleea a fost stricată din nou, iar muncitorii au început să o repare.

Aleea va mai fi stricată cel puţin o dată şi anul viitor. Atunci nisipul pe care sunt aşezate pavelele ar urma să fie înlocuit cu beton.

”De la anul nu o să mai avem această problemă, sper să reuşim să asigurăm o fundaţie de beton aleii respective, aşa cum este şi în restul parcului, pentru că nu am avut voie 5 ani să intervenim, fiind făcută pe fonduri europene”, explică viceprimarul municipiului.

Parcul a fost amenajat cu 1,7 milioane de lei în 2013.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer