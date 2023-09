Numărul tinerilor care vor să devină preoți e în scădere. "Oamenilor le este teamă să meargă împotriva curentului"

Spre deosebire de ortodocși, preoții catolici nu au voie să se căsătorească și să dețină bunuri materiale.

În alte țări declinul este deja vizibil și există comunități în care rolul preoților a fost preluat, cu limite, de credincioși.

Scade ușor și numărul tinerilor preoți greco-catolici, deși aceștia nu au aceleași restricții.

„Fac vot lui Dumnezeu Tatăl, Sfânt și Atotputernic, să trăiesc pe tot timpul vieții mele în ascultare, fără nimic propriu și în castitate.” Astfel de jurăminte, prin care tinerii își dedică viața lui Dumnezeu, sunt tot mai puține. După mai bine de 30 de ani în care a format mii de preoți, Facultatea de Teologie din cadrul seminarului catolic din Roman, județul Neamț, și-a închis porțile în acestă toamnă, până când numărul de candidați va fi suficient.

Preot Virgil Blaj, rector Seminarul Romano-Catolic din Roman: „În anul în care am intrat eu în seminar, vorbesc de primul an de liceu, eram peste 140 de candidați. Ori astăzi am coborât spre numărul de 4. Un motiv este pierderea sau diminuarea credinței. Forma noastră de viață nu mai este chiar atât de atractivă, dacă cineva nu caută cu adevărat o viață spirituală intensă”.

Preoții de această confesiune trăiesc după reguli stricte. Nu au voie să se căsătorească și nici să dețină bunuri materiale. Primesc lunar un salariu care depinde de studii și de gradul în care sunt încadrați.

La Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, numărul candidaților înscriși scade în fiecare an.

Alin Balint, seminarist: „Oamenilor le este teamă să meargă împotriva curentului. Să avem puterea și capacitatea de a ne mărturisi credința în fața oamenilor oriunde ne-am afla”.

Preotul Ștefan Lupu, rector Institutul Teologic Romano-Catolic Iași: „La noi în comunități încă nu se simte această scădere a numărului preoților pentru că, mulțumim Domnului, în anii precedenți am avut foarte multe hirotoniri de preoți”.

Vom vedea totuși efecte la următoarele generații, spun preoții.

Francisc Doboș, preot la Biserica „Sacré Coeur" din București: „Vom fi mai concentrați. Vor lipsi preoții așa cum este în Occident, cum se întâmplă în alte țări. Se regrupează parohiile”.

De altfel, în străinătate sunt comunități în care rolul preoților, tot mai puțini la număr, a fost preluat parțial de credincioși. În Italia există aproape 32.000 de preoți romano catolici. Mai puțin de 600 au sub 30 de ani, iar media de vârstă a ajuns la 62 de ani, potrivit presei străine.

Ca să acopere deficitul, în parohiile italiene au fost chemați preoți străni, inclusiv din România.

