Motivul incredibil pentru care jumătate dintre femeile din România nu au un loc de muncă

Neoficial, printre cele care figurează că stau acasă, multe muncesc de fapt la negru, ceea ce înseamnă că nu vor avea pensie.

Estera are 50 de ani și este casnică. A lucrat câțiva ani într-o fabrică de componente auto, dar a fost nevoită să renunțe din motive de sănătate.

Estera: „De mult îmi caut și am fost la probe de lucru, dar tot muncă grea pe care eu nu mai pot s-o prestez. Am lucrat ca operator de sudură, făceam coliere pentru mașini. Acum îmi caut un loc de muncă, ceva mai lejer, ca să pot face față și să am și eu un venit”.

Potrivit Organizației Internaționale a Muncii, doar 54% dintre femeile din România au oficial un loc de muncă. Se întâmplă asta și pentru că multe renunță la serviciu ca să aibă grijă de copii.

Adrian Dan, sociolog: „În continuare avem niște norme sociale și culturale destul de patriarhale, care văd femeia ca responsabilă cu îngrijirea gospodăriei și creșterea copiilor. Al doilea aspect este legat și de infrastructura deficitară în ceea ce privește îngrijirea copiilor după naștere. Practic, noi nu avem un sistem atât de bine pus la punct de creșe și de grădinițe, mai ales în rural.”

Și totuși, între cele 46% de românce care nu sunt active pe piața muncii, multe lucrează la negru. Sunt mai motivate de ceea ce le intră în buzunar fără taxe decât de o angajare pe termen lung cu forme legale și plata asigurărilor.

Doar Italia și Grecia au mai multe casnice decât noi

Femeile care sunt îngrijitoare la domiciliu, fac menaj sau manichiură-pedichiură sunt cel mai des în această situație.

Ana Călugăru, eJobs: „Pentru oricine care lucrează la negru e destul de complicat, în special din această perspectivă a adăugării de ani de experiență și de contribuție la stat. În perspectiva pensiei, spre exemplu, toți anii pe care i-au muncit la negru sunt inexistenți”.

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani. Cei care nu au acumulat 15 ani de vechime pot încheia un contract de asigurare cu Casa de Pensii pentru care trebuie să plătească lunar 25% din salariul minim brut, adică 925 de lei.

În cazul în care nu au lucrat niciodată, soțiile au dreptul la pensie de urmaș, dacă durata căsătoriei cu persoana decedată a fost de cel puțin 15 ani. În acest caz, pensia reprezintă 50% din suma pe care o primea soțul.

Conform Eurostat, în topul femeilor casnice, doar cele din Italia și Grecia sunt peste noi.

