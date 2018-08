Motivul pentru care 200 de bicicliste au pedalat îmbrăcate elegant, în Timișoara

Pro TV

Peste 200 de tinere din Timişoara - elegante, unele chiar pe tocuri! - au pedalat pe străzile din oraş, într-o paradă colorată.

Biciclistele au promovat un stil de viaţa cât mai sănătos şi au vrut să arate că pot fi cochete şi atunci când fac mişcare.

Cu bicicletele împodobite cu flori şi baloane, tinerele îmbrăcate cochet au pornit pe un traseu de 7 kilometri pe străzile din Timişoara.

Tânără: "Mi-am pregătit bicicleta astăzi cu flori şi sincer să vă spun, mi-am şi spălat-o de dimineaţă. Numai ce am primit bicicleta asta şi am încercat să merg cât de des am putut".

Reporter: "Cum reacţionează şoferii când te văd?"

Tânără: "Sincer, claxonează!"

O tânără a pedalat încălţată în pantofi cu toc. Pare dificil, dar ea povesteşte că ar fi chiar... floare la ureche.

Tânără: "Doar trebuie să fii foarte atentă, bineînţeles. Trebuie să ai grijă în faţa ta să nu se oprească brusc, este mişto să pedalezi şi pe tocuri. Unii mă claxonează, unii mă admiră, unii zic arăţi foarte bine."

În Timişoara, multe domnişoare folosesc bicicleta ca principal mijloc de transport. Pe lângă faptul că le ajuta să se menţină în formă, câştiga şi timp, pentru că nu mai stau atât de mult în trafic.

Tânără: "Mă deplasez în oraş cam trei anotimpuri pe an, în afară de iarnă, cu bicicleta. Spre serviciu, cumpărături, cam asta e modul meu de viaţă. Nu am simţit să nu mi se acordă prioritate, decât foarte rar."

Reporter: "Care-i avantajul?"

Tânără: "Nu ştiu, o viaţă cât mai sănătoasă, nu mai stai mult în trafic, mai ales dacă mergi cu maşina sau alt mijloc de transport, autobuz şi aşa mai departe."

Ana Munteanu - coordonator Verde pentru biciclete: "Cred că şoferii din Timişoara încep să se obişnuiască cu bicicliştii timişoreni. Şi asta e un mare câştig! Dacă domnişoarele îmbrăcate drăguţ ajută la asta ne bucurăm."

Evenimentul plin de culoare a ajuns la a şaptea ediţie.





Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer