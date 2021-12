MoÈ™ CrÄƒciun pentru o zi. Salvatorii de la AmbulanÈ›a MureÈ™ au adus daruri pentru cei mai puÈ›in norocoÈ™i

StirilePROTV

Impresionați de poveștile emoționante ale unora dintre pacienți, salvatorii care lucrează la Ambulanța Mureș le-au oferit sprijin, înainte de Crăciun.

Au ajuns în casele unor oameni bolnavi și sărmani care își cresc singuri copiii. Pentru aceștia, fiecare zi este o luptă, iar fiecare ajutor înseamnă enorm, mai ales acum, când vin gerul și zăpezile.

Un bărbat de 36 de ani a rămas imobilizat la pat în urma unui accident de muncă. Locuiește într-o încăpere strâmtă și sărăcăcioasă, împreună cu băiatul lui, care i-a devenit sprijin de nădejde.

Pacient: ”Am căzut de la 15 metri înălțime și mi-am rupt coloana.”

Kacsó Hunor, asistent SAJ Mureș: ”Nevasta l-a lăsat, el trăiește cu băiatul lui de 13 ani și, practic, băiatul îl ține pe el, umblă după lemne, săracii stau într-o așa-zisă colibă, chiar sunt într-o situație foarte grea.”

Și un alt bărbat își crește singur copiii: o fată de 17 ani și un băiat de 15.

Lukács István, pacient: ”Am probleme cu inima, am avut infarct miocardic de trei ori, am diabet, am ulcer. Numai noi trei suntem. Ne descurcăm un pic mai greu, am pensie de boală de 100 de lei. Trebuie să plătesc abonamentul la fată, copilul e aici, la școală, plus facturile, cam greu.”

De această dată, la adresele lor a ajuns ambulanța plină cu daruri. Alimente, haine, plăpumi, dar și jucării au fost donate de către angajații Serviciului de Ambulanță Mureș.

Ioan Ivanici, șef Seviciul Ambulanță Mureș: ”Avem pacienți care apelează destul de multe ori la noi prin serviciul de urgență 112, la consulturile și serviciile noastre. Am văzut și mediul social din care provin, condițiile în care trăiesc. Pentru toată lumea este Crăciun.”

Kacsó Hunor, asistent SAJ Mureș: ”Noi umblăm la foarte multe solicitări la familii cu nevoi, care chiar nu au să își permită niște chestii și ideea a fost că să facem un cadou și să facem căteva momente de fericire și lor de Crăciun.”

Salvatorii vor continua să dăruiască cadouri, dar și parte din timpul lor și în zilele următoare.