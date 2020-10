Metodă inedită pentru a ajuta câinii care mor de foame în Baia Mare: ”Alegeți o carte”

Mai mulţi voluntari din Baia Mare au găsit o metodă inedită pentru a ajuta câinii aflaţi în adăpostul din oraş.

Au scos la vânzare cărţi..."misterioase", iar banii adunaţi vor fi folosiţi pentru a cumpăra mâncare şi medicamente pentru necuvântătoare.

"Puteți să vă alegeți o carte, care doriți dumneavoastră. Și pentru o donație de minim 10 lei o luați acasă, iar banii îi vom folosi pentru Adăpostul de Câini."

Patru sute de cărți au fost ambalate în coli albe, astfel încât potențialii cumpărători să nu știe despre ce volume este vorba. Au primit doar mici indicii, care să le stârnească interesul și să îi incite la lectură.

Mihai Tămaș, voluntar ROTARACT Baia Mare: "Dorim să arătăm lumii că nu contează ambalajul, să citim dincolo de copertă și să nu-I judecăm după aparențe."

Și nu puțini au fost curioșii care și-au făcut apariția la târgul caritabil, dornici să plece acasă cu o carte potrivită pentru o zi ploioasă de toamna. Dar nu au uitat nici de țelul organizatorilor - acela de a-i ajuta pe cățeii de la adăpostul din Baia Mare.

Client: "Mi se pare foarte faină ideea. Eu am fost alături de ei în fiecare an când am fost în localitate. Animăluțele au nevoie de sprijin, și ele și cei care se ocupă de ei."

Iar nevoile acestor animale fără stăpân sunt multe.

Mihai Tămaș, voluntar ROTARACT Baia Mare: "Vine sezonul rece, iar ușile de la adăpost nu sunt potrivite, sunt din pal, iar câinii le rod, au nevoie și de mâncare și de medicamente."

Evenimentul, pus la cale de o organizație nonprofit, a ajuns la a patra ediție. De această dată s-au vândut aproape toate cărțile și s-au adunat peste 3000 de lei.

Anul trecut, din banii strânși, voluntarii au cumpărat mai bine de o tonă de mâncare pentru necuvântătoare.