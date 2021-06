Meșterii populari și-au arătat iscusința la un târg din Cluj. De ce au fost impresionați turiștii străini

Meșteri populari din toată țara s-au reunit la Cluj-Napoca, pentru a-și arăta priceperea. Atmosfera a fost întreținută de sunetul tulnicelor și de muzica populară.

Vizitatorilor le-au fost prezentate tehnici străvechi de olărit ori țesut. Foarte încântați au fost copiii, care au venit în număr mare, unii cu dascălii de la școală.

Tulnicăresele din Apuseni au suflat toată ziua în instrumentele străvechi. Așa că toți vizitatorii care și-au făcut, duminică, drum prin Parcul Etnografic din Cluj-Napoca au ascultat sunetele prin care comunicau păstorii de pe un plai pe altul, pe vremuri. Ori sunele prin care fetele din Apuseni chemau feciorii la întâlnire.

Oamenii s-au bucurat și de operele meșterilor populari.

“Mi-a plăcut căsuța care e deschisă. E o căsuța din secolul 17, am înțeles", a spus o tânără.

„E foarte fain, eu nu am mai fost de 2 ani în muzeu, n-am mai prins niciodată și târgul”, a punctat alta.

„We bought some bracelets. I really liked this place (n.red.Am cumpărat niște brățări. Chiar mi-a plăcut locul)”, a spus o turistă străină.

Vizitatorii au asistat la adevărate lecții de artă și îndemânare.

Liviu Bora, sculptor: “Aici deja merge în sus, deja vii contrafibra, deci trebuie să vii invers. Vii contrafibra și împingi prea tare, toată porțiunea asta de aici, riști să sară”.

Mitroi Georgeta, meșter popular: “Uitați așa se lucrează, cu mâna. Aici facem un suport de pahare”.

70 de copii din comună Vama, județul Suceava au venit împreună cu profesorii lor.

"E deosebit de frumos. Este interesant, elevii învață cu plăcere despre tradițiile noastre”, a spus profesoara.

Viorica Ciobanu, Președintele Asociației Meșterilor Populari Clujeni: "Au asistat și s-au integrat la atelierele noastre de cusut, de țesut și de olărit sau pictat pe ceramică".

Peste 60 de meșteri și producători locali au spus prezent la acest eveniment.

Bilhent Mutalip, meșter popular: "Avem doar handmade, în principiu sunt unicate, pentru că nu avem două produse la fel. Foarte multe sunt din materiale de la bunica din pod. Acesta este un sac de o sută de ani".

Maria Boșoș, meșter popular: „Toate produsele sunt făcute de mine, din mărgele de calitate superioară, japoneze, cusute cu ață specială, din poliamida, care nu se rupe. Și folosesc mai multe tehnici”.

Organizatorii pregătesc deja următoarea ediție a târgului.