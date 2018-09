Mesajul artistului care a creat "pădurea colorată" din Gorj. A făcut și cuiburi

Noi stropi de culoare în pădurea de pe marginea Drumului Național 67, din județul Gorj.

Artistul care a vopsit anul trecut copacii pentru a atrage atenția asupra defrișărilor ilegale, a adăugat acum și câteva cuiburi, la fel de viu colorate. Mulți turiști care au trecut pe drumul dintre Târgu Jiu și Horezu au oprit ca să vadă de aproape pădurea inedită.

Pădurea colorată de pe marginea drumului dintre Târgu Jiu şi Horezu, realizată anul trecut, e un adevărat manifest împotriva defrişărilor tot mai dese din zonă şi a devenit rapid o atracţie pentru turişti.

Turistă: "Sunt biolog. Cu toată ecologia, cu toate protestele sunt de acord."

Turistă: "E un semnal de alarmă adresat tuturor celor care uită că pădurea se păstrează, nu se taie."

În ultimele zile, artistul care şi-a imaginat "pădurea colorată" a muncit pentru a da un suflu nou creaţiei sale. Mii de crenguţe au fost vopsite în atelierul lui şi prinse în copaci sub forma unor cuiburi.

Pro TV

Mihai Țopescu, artist plastic: "Am dus suportul sus, am fixat crengile în funcţie de culoare, volum şi am colegii care m-au ajutat."

Într-o zonă care în care simţul artistic este o a doua natură, pădurea de la marginea Drumului Naţional 67 este o imagine cu adevărat inedită.

Viziunea artistului nu se opreşte, însă, aici. Anul viitor vrea să-şi continue povestea chiar pe Marele Canal din Veneţia.

Mihai Țopescu, artist plastic: "Zece gondole, în loc de turişti, să transporte acei pari coloraţi ai mei cu care mă plimb pe Grand Canale. Este ca un manifest pentru ape curate în Veneţia."

Artistul va transmite un mesaj asemănător anul viitor într-o expoziţie la Bruxelles, în speranţa că va convinge oamenii să fie mult mai atenţi cu mediul înconjurător.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!