Medic: Cei fără simptome nu vor fi testați. Care sunt semnele îngrijorătoare

Medicul Adrian Marinescu, specialist în boli infecțioase la Institutul Matei Balș, a dezvăluit care sunt semnele care trebuie să dea de gândit, în contextul epidemiei, și spune că cei care nu au simptome nu vor fi testați.

Întebat în cadrul jurnalului Știrile Pro TV, care sunt simptomele care trebuie să ne ridice semne de întrebare, medicul Adrian Marinescu a precizat că este vorba despre febră mare, tuse și, în special, probleme de respirație, aparute brusc.

"Simptomele sunt importante dacă avem un context epidemiologic, dacă am venit în ultimele 14 zile dintr-o zonă cu risc sau dacă am venit în contact cu o persoană diagnosticată. Trebuie să fie o simptomatologie care a apărut brusc, dacă avem o persoană care este fumător și are o bronșită tabagică, tușește de 2 ani, nu este relevant. Simptomele sunt febră peste 38 de grade, tuse seacă, durere în gât și, mai ales, dificultăți la respirație. Dacă apar brusc într-un cotext epidemiologic, ar trebui să ne ducă cu gândul că este o suspiciune", a precizat medicul.

Adrian Marinescu a precizat că este important să nu aglomerăm secțiile de urgențe, deoarece cei care nu prezintă simptome nu vor fi testați la prezentarea la urgențe.

"Nu trebuie să mergem la spital dacă nu avem simptome pentru că este posibil să ne îmbolnăvim, chiar dacă nu avem Covid-19. Dacă nu am intrat în carantină sau în izolare când am ajuns în România din zone cu risc, trebuie să o fac singur. Dacă am simptomalogie, atunci sunt la 112, pentru a fi testat. Cei fără simptome nu sunt testați. Degeaba un asimptomatic merge la spital, este mai ușor să se autoizoleze, să ia legătura cu DSP, dacă apar simptomele să sune la 112", a spus specialistul în boli infecțioase.

Adrian Marinescu a menționat, de asemenea, că sunt șapte centre în țară, spitale mari, care se vor ocupa în proporție de 100% de pacienții cu Covid-19.

"În acest moment, spitalale mari, r4egionale de boli infecțioase, se vor ocupa practic 100 la sută de Covid. Un pediatru poate să vadă o boală infecțioasă la un copil. Practic, alte specialități pot să preia. În plus, sunt multe alte spitale de boli infecțioase, practic centrele, cele 7, se vor ocupa doar de Covid-19, pentru a nu amesteca lucrurile", a spus medicul de la Matei Balș.

Întrebat care sunt măsurile de protecție pe care trebuie să și le ia cei care sunt nevoiți totuși să se deplaseze, medicul a răspuns: "În primul rând trebuie să păstrăm distanța de 2 metri între noi și ceilalți din jur, foarte des trebuie să ne spălăm pe mâini, substanțele dezinfectate sunt și ele utile. Și dacă mergem la market sau la locul de muncă, cu cât venim în contact mai puțin cu cei din jur cu atât mai bine".