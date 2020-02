Județul Galați va avea cel mai mare buget din istorie. Cum vor fi cheltuiți banii

Consiliul Județean Galați va avea cel mai mare buget din istorie în 2020, de 769 de milioane de lei (163 de milioane de euro). Aproape jumătate din această sumă sunt fonduri europene.

Bugetul aprobat joi este cu 31% mai mare faţă de anul precedent şi cu 350% mai mare faţă de anul 2016, relatează Viața Liberă.

„Este cel mai mare buget pe care l-a avut vreodată Consiliul Judeţean Galaţi. Asta pentru că am atras fonduri europene din toate axele de finanţare pe care am putut să depunem proiecte. Să nu uităm că, anul acesta, Guvernul a dat Galaţiului cu 23 de milioane de euro mai puţin faţă de anul precedent. Faptul că prioritatea noastră a fost atragerea de fonduri europene a dus la creşterea bugetului, astfel că, în 2020, aproape jumătate din buget înseamnă fonduri europene, respectiv 369 de milioane de lei. În ultimii ani, ponderea banilor europeni în bugetul judeţului Galaţi a crescut de an la an, de la zero în 2016 la 48 la sută în 2020", a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

Bugetul record va fi direcționat în proporție de 73% către investiţii şi 27% pentru funcţionare, în condițiile în urmă cu patru ani, investiţiile reprezentau doar 6 la sută din bugetul Consiliului Judeţean.

Asta înseamnă mai mulți bani pentru transporturi, în condițiile în care anul acesta vor fi demarate lucrările de extindere a centurii ocolitoare a municipiului Galați. De două ori mai mulți bani ca în 2019 vor fi acordați și pentru sănătate, unde sunt prevăzute mai multe investiții în județ.

„Anul acesta avem un buget record pentru investiţii - 559.888.000 de lei, cu 45 la sută mai mult faţă de 2019 şi de 43 de ori mai mare faţă de bugetul din 2016. Cea mai mare sumă este alocată pentru transporturi, adică 389.860.000 de lei, cu 40 la sută mai mult faţă de 2019. De asemenea, sănătatea are un buget cu 110 la sută mai mare faţă de anul trecut, respectiv de 160.022.000 de lei”, a adăugat Costel Fotea