Irina i-a donat surorii ei mai mici o parte din ficat. Nicoleta are acum o șansă la viață

Intervențiile de mare finețe au avut loc în centrul de transplat hepatic de la Iași, iar ambele paciente se simt bine, spun medicii.

Irina, sora cea mare, și Nicoleta sunt din județul Olt. Cea de 46 de ani tocmai și-a salvat sora mai mică, în vârstă de 42 de ani, de la o suferință grea. Nicoleta a fost diagnosticată încă din copilărie cu o afecțiune a ficatului, iar starea ei, din păcate, s-a degradat an de an.

Istrate Paulina, mama celor două femei: „Am avut probleme cu ea de la zece ani. De atunci am plecat în toată țara, cu regim, cu tratament, am luptat cât am putut. Singura soluție a fost sora ei, ea a fost compatibilă”.

În ultimul an, după o criză severă, Nicoleta a ajuns pe lista de așteptare a centrului de transplant hepatic de la Iași. O astfel de operație, făcută de la un donator viu, și nu de la unul aflat în moarte cerebrală, este foarte dificilă, pentru că efectiv ficatul sănătos este împărțit astfel încât doi pacienți să poată avea, mai departe, o viață normală după intervenții.

Acum surorile sunt internate la Spitalul Sfântul Spiridon, la terapie intensivă, în stare stabilă.

Raluca Neagu, coordonator centrul de transplant Moldova: „Și donatoarea și primitoarea au fost pentru prima dată pe lista de așteptare de la Iași. În ultimul an, numărul donatorilor nu a fost atât de mare și s-a recurs și la această metoda de la donator viu”.

Intervenția a fost făcută la timp.

Cristian Lupașcu, chirurg: „Ar fi putut să moară în următoarele luni. Sunt la terapie intensivă, cele două surori se simt bine”.

În ultimii opt ani, de când la Iași se fac transplanturi hepatice, medicii de aici au făcut 54 de tranplanturi de ficat, majoritatea de la donatori intrați în moarte cerebrală. Pe lista de așteptare sunt 68 de persoane.

