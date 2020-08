Interviu cu fostul șef al interlopilor, Nicolae Duduianu, tatăl lui ”Emi Pian”. Învățături din pușcărie

Nicolae Duduianu, zis ”Pian”, este tatăl lui ”Emi Pian”. Frații Ion și Nicolae Duduianu din Sintești, Ialomița, au pus bazele clanulului Duduienilor la sfârșitul anilor 80.

Este una dintre cele mai vechi și periculoase grupări infracționale din Capitală. Duduienii sunt cunoscuți pentru furturi, trafic de persoane și de droguri, șantaj, proxenetism și cămătărie.

În 2019, Nicolae Duduianu, tatăl lui Emi Pian, a fost condamnat la închisoare pentru că a trecut intenționat cu mașina peste un pieton care traversa regulamentar.

În prezent, tatăl lui ”Emi Pian” este încarcerat la Rahova, în timp ce fratele său, Ion, a murit în 2018, în penitenciarul din Găești.

Cu toate acestea, în urmă cu câteva luni, Emi Pian a reușit să stea de vorbă cu tatăl său, probabil într-o permisiune de ieșire din penitenciar, conform legii care îi vizează pe condamnații care au o bună conduită.

Citește și Filtre în București după moartea lui Emi Pian. Ce au găsit polițiștii în mașinile verificate în Giulești

Facebook.com

Discuția dintre cei doi interlopi a fost transmisă LIVE pe Facebook, aproape de miezul nopții, la începutul lunii aprilie 2020, iar, la un moment dat, la această discuție au asistat, în direct, aproximativ 4000 de oameni.

Legea junglei = ”legea existenței”

Interviul realizat de fiul interlop cu tatăl său începe cu o întrebare despre vremurile demult apuse ale infractorilor. Cum era pe vremuri? A vrut să știe EMi Pian...

Nicolae Duduianu: Erau ciumegi pe timpul ăla, lumea, pentru că nu era cum e acuma. Atuncea era legea junglei.

Emi Pian: Legea existenței!

Nicolae Duduianu: Poftim?

Emi Pian: Legea existenței, nu?

Nicolae Duduianu: Da..

Apoi, Emi Pian a vrut să afle care a fost cea mai ”tare” bătaie ”unu la unu”. Nicolae Duduianu a susținut că nu a luat bătaie niciodată când a fost singur față în față cu celălalt, ci doar atunci când a fost copleșit de numărul mare al bătăușilor.

Emi Pian: Zi și mie, tată, te rog frumos, o bătaie unu la unu.

Nicolae Duduianu: Nu are rost ..

Emi Pian: Să mor io dacă nu spui.

Nicolae Duduianu: ... să mă laud în fața la oameni. Eu, bătaie unu la unu n-am luat în viața mea. Eu am luat bătaie numai când săreau 5-6 pe mine. Dar ăla care era în fața mea nu mai scăpa.

Emi Pian: Să mor io?

Nicolae Duduianu: Zău!

FOTO, jos: Emi Pian

Facebook.com

Una dintre violențele la care a luat parte Duduianu ”senior” a avut loc în închisoare, când s-a supărat pe un anume ... Topcanezu, care ”a vrut să arate șcmecherie între oameni”.

Nicolae Duduianu: ”Cu Topcanezu, Dumnezeu să-l ierte, a venit și a vrut să arate șmecherie între oameni. Nu m-a interesat pe mine treaba asta. Eram eu, Nicu Bătășanu și Boacă. Și Nicu Bătășanu prăjea niște ouă. Și eu mă uitam la el, așa, că eram peste 300 de șmecheri într-o curte. (...) Și atunci, Dumnezeu să-l ierte pe Topcanezu, a fugit. L-am luat, băi, de ce fugi? Și el zis dai în mine. Cum să dau în tine, băi Topcanezule. Dar nu te mai lua de oameni, te rog eu frumos. A mai trecut o zi, a început să facă mai multe. Și pe urmă m-am certat cu el. S-a izolat. Mi-a părut rău că s-a izolat. M-am dus după el, i-am zis ieși mă, fratele meu, afară, că n-am nimic cu tine în viața mea, dar nu mai căuta să bați oamenii degeaba.

Am dus peste el în cameră, s-a urcat la patul 3 (...) și i-a pus capul aicea lui Vijelie, Topcanezu, și i-a făcut o rană atât, aici. Și atunci m-am supărat și i-am zis, ia treci, mă. Și .. probabil că s-a agățat de mine, i-am rupt mâna de aici. S-a rupt mâna lui. Mi-a părut rău, Dumnezeu să-l ierte.”

”Cunoști vreun smardoi, așa, care să te sfiască vreun pic?”

Filosofia de viață a fostului lider al clanului Duduianu, Nicolaae, este simplă: întotdeauna s-a bazat ”pă pumnul” său, ”stânga”, și nu s-a luat de nimeni ”degeaba”, nu a ”deranjat pe nimeni”, nu a ”jignit pe nimeni”.

Emi Pian: Mă, tată, tu cunoști vreun smardoi, așa, care să te sfiască vreun pic? Să-i trăiască copiii tăi!

Nicolae Duduianu: Cum?

Emi Pian: Vreun smardoi care să-ți fie teamă de el vreun pic.

Nicolae Duduianu: Mie?

Emi Pian: Da.

Nicolae Duduianu: Mie nu mi-a fost frică de nimeni în lume și am fost de unul singur. Adevărul! Să moară copiii mei de am avut nicio gașcă în viața mea, decât de unul singur peste tot.

Emi Pian: Și pe ce te bazai cel mai mult tu?

Nicolae Duduianu: Pă pumnul meu.

Emi Pian: Care?

Nicolae Duduianu: Stânga mea. He he he.

Emi Pian: Mâncați-aș *** ta.

Nicolae Duduianu: Da nici nu m-am luat de nimeni degeaba, n-am deranjat pe nimeni, n-am jignit pe nimeni.

Tatăl lui Emi Pian: ”Mi-am profesionat pumnu meu”

Nicolae Duduianu: ”Am avut foarte multe bătăi și eu n-am luat bătaie de la nimeni. Eu nu am luat bătaie unu la unu de când sunt. Pentru că eu m-am născut și mi-am profesionat pumnu meu. În momentul în care nu mai puteaam să mai duc, apucam altceva. Apucam un cuțit, ceva .. Și-așa, câți a sărit pe mine, să am bine eu și sănătate, și .. nu m-a durut nici în pantofi. (..) Bătăi ... Bătăi am făcut, că atuncea nu ieșea nimeni din țară, și tot ce exista șmecher era pă la pușcărie. Și atunci, căutai pă toate căile să-și vezi dă treaba ta, să poți să te liberezi. Da dacă nu puteai, n-aveai încotro, am avut 280 de rapoarte. Și am făcut 5 ani în termen.”

Emi Pian: ”Și când ai avut 6 ani și ceva cât ai făcut din ei?”

Nicolae Duduianu: ”3 ani și 8 luni”.

În ultimii ani, clanul Duduianu s-a extins în imobiliare, în București

În 2015, DIICOT a destructurat gruparea ”Zburătorii”, condusă de un alt membru al clanului Duduienilor. Erau tâlhari care jefuiau, din mers, camioanele de pe autostradă.

Surse din poliție spun că, în ultimii ani, clanul s-a extins în imobiliare. Ca să-și spele banii obținuți din infracțiuni, au început să ridice blocuri în sectoarele 1 și 5 ale Capitalei. Nu se știe cine va prelua acum conducerea clanului.

Liderul clanului Duduianu, Emi Pian, a fost ucis

Liderul temutului clan Duduianu, zis „Emi Pian”, a fost ucis luni noapte de membrul unui clan rival. Conflictul ar fi pornit la un joc de barbut, când protagoniștii și-au dat seama că îl împrumutaseră cu câteva sute de mii de euro pe același jucător de la masă, lucru considerat de neiertat în lumea interlopă.

Totul a început în noaptea de luni spre marţi, la ora 3 dimineața, când un apel la 112 anunța o răfuială sângeroasă între cel puțin 20 de persoane, în cartierul Giulești. Florin Mototolea, zis ”Emi Pian” - liderul clanului Duduienilor, unul dintre cele mai periculoase din capitală - s-a bătut cu un individ din gruparea Spoitorilor, un clan rival, după o partida de barbut.

Potrivit Libertatea.ro, Emi Pian l-ar fi împrumutat pe un jucător de la masă cu o suma importantă - 300.000 de euro, pentru care ar fi perceput o dobânda de cel puțin 20 la sută. Același individ s-ar fi împrumutat, însă, și de la cealaltă grupare - lucru interzis în înțelegerea dintre clanuri. Când au vrut să regleze conturile, Emi Pian a fost înjunghiat mortal și a murit la spital două ore mai târziu. Avea 39 de ani.

Luna trecută, mascații au reținut 13 membri ai clanului Duduianu, care ar fi tâlhărit mai mulți cântăreți de manele.

Este cea mai recentă confruntare cu oamenii legii, dintr-o lungă istorie infracțională a duduienilor.