"India", cartierul din Bucureşti unde oamenii trăiesc fără apă, curent sau canalizare. "Nu poţi să ai o ţoală frumoasă"

Nu toți românii au ce sărbători de centenar. Există locuri în România în care oamenii trăiesc de fapt la fel ca acum o sută de ani - fără apă, energie electrică și asfalt.

Sărăcie și mizerie găsim chiar la marginea Capitalei. Cartierul e poreclit India. "Aicia nu se face stradă ca a zis că e un sat aruncat. Aşa a zis mereu de câte ori a venit aici, că e un sat aruncat”, spune un localnic.

De fapt, nu este un sat, ci un cartier din capitală europeană Bucureşti, la marginea sectorului 3. I se spune India. 200 de oameni stau acolo în case improvizate şi fără acte, în condiţii greu de închipuit pentru anul 2018, an centenar. Cu drumuri de pământ, fără canalizare, fără apă, fără energie electrică.

"Aici m-am născut, am crescut, m-am măritat, am doi copii şi aşa am trăit. Nu s-a schimbat nimic. Când plouă suntem cu noroiul până la genunchi, şi e foarte greu pentru copii că sunt foarte mulţi microbi, gunoaie”, spune o localnică. "De 43 de ani stau aici. Din ce mergem mergem şi mai rău. Că au început alţii să vină să arunce gunoaie pe aici pe câmp cu remorcile şi noi nu putem să facem nimic."

Asta e şi marea supărare a Rebecai. Are 12 ani şi visează să devină doctoriţă, să lucreze într-un mediu curat şi sănătos. "E dificil să stai aicişa. Pentru că dacă stai şi tu într-o ţoală frumoasă nu poţi să o ţii pe tine deloc, că e prea mult praf şi când ne jucam ne murdărim rău de tot."

Pro TV

Însă, din cauza sărăciei, Rebeca nu merge la şcoală, la fel ca alţi copii din cartierul ei, nevoiţi să înveţe la lumânare. Astfel de imagini dureroase din mai multe comunităţi sărace au fost prezentate la o expoziţie de...centenar.

Anca Nica: "În an centenar, în care se cheltuiesc o grămadă de bani pe evenimente culturale, dar oamenii trăiesc ca acum 100 de ani. Noi sărbătorim Marea Unire, dar este o mare unire a cui? Ce sărbătorim? O involuţie, din punctul meu de vedere."

Dani Prisăcariu: "Trebuie ca statul să spună da, îmi pasă de oamenii ăştia şi cred că o cale ca ei să iasă din sărăcie este că ei să aibă un acoperiş deasupra capului. E dovedit că dacă ai un acoperiş poţi apoi şi să mergi la un loc de muncă, poţi să mănânci, să îţi trimiţi copiii la şcoală şi aşa mai departe."

În realitate, nu doar că nu sunt sprijiniţi să iasă din cercul vicios al sărăciei, dar în mică Indie din Bucureşti oamenii au primit somaţii că le vor fi dărâmate casele.