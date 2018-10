Orașul din România invadat de șobolani: „Sunt ca la nuntă, alai. Dansează, fac ce vor ei”

Invazie de şobolani în Craiova. Locatarii unui cartier sunt disperaţi şi spun că rozătoarele mişună nestingherite în zona pubelelor.

Cum se lasă întunericul, oamenii nu mai duc gunoiul de teamă.

Ei susţin că au făcut sesizări la asociaţia de locatari, care a deratizat de câteva ori, însă în zadar. Firma de salubritate a oraşului spune că nu a primit reclamaţii şi dă vina pe oamenii străzii care ar împrăştia gunoiul din pubele.

Pro TV

Reporter: „Dacă gunoiul ar fi ridicat zilnic, ar mai fi acești șobolani?”

Muncitor: „Da, da, să vedeți ce e și în curtea liceului, peste tot sunt.”

Reporter: „De ce în această zonă sunt mai mulți ca în alte părți?”

Muncitor: „Mănâncă la liceu, aruncă resturi.”

În imaginile suprinse de locatari se văd mai mulţi şobolani care mişună în voie. Locatarii susţin că situaţia ar fi scăpat de sub control, după ce unele platforme de gunoi din zonă ar fi fost desfiinţate, iar pubelele lor sunt folosite acum de mai multă lume.

Pro TV

Mihai Stancu, locatar: „Sunt cât pisicul, să știți. Și mai mari. E o invazie. Nu au stropit sau dacă au dat, au dat cu apă de ploaie. Nu se poate așa ceva, ne-au invadat șobolanii. E prăpăd, calci pe ei.”

Citește și Primul caz din lume în care un om s-a infectat cu un virus HEV de la un șobolan

Locatar: „Intră le sub țevi și acolo stau. Și când se face mizerie iasă câte 7-8-10 șobolani, fug. Au câte un kilogram. Nu îmi e teamă și el când aude pașii fuge.”

Pro TV

Zona se află chiar lângă un liceu.

Petre Cauc, director Liceul George Bibescu: „Periodic, am montat acele curse pentru șobolani, am făcut cel puțin o dată oficial acea dezinsecție și deratizare prin care firmele specializate au pus capcanele și otravă pentru șobolani. În plus, mai avem și un cățel care reușește să prindă săptămâni 2-3.”

Locatar: „Sunt ca la nuntă, alai acolo. Dansează, fac ce vor ei. Numai când vine cineva și aruncă gunoiul de mai sperie de zgomotul ăla, apoi se întorc înapoi.”

Cristina Ghenea, purtător de cuvânt Salubritate Craiova: „Până în prezent, societatea noastră nu a primit sesizări nici din partea asociației de proprietari din zonă, nici din partea locatarilor cu privire la existența unui focar în această zonă.”

Societatea a anunţat că va face din nou o deratizare, după ce va primi o sesizare oficială de la asociaţia de locatari.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!