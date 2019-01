Grădinițe și creșe cu tarif de doar 8 lei/zi, ridicate cu fonduri europene. ”Mană cerească”

Fondurile europene mişcă lucrurile în unele sate. Multe autorităţi locale au atras bani nerambursabili şi au construit creşe şi grădiniţe pentru a veni în ajutorul părinţilor.

Investiţiile s-au făcut la cererea localnicilor, care nu aveau cu cine să îşi lase copiii atunci când mergeau la serviciu.

La 40 de kilometri de Timişoara, în Gottlob, primăria a ridicat cu 400.000 de euro, bani europeni, o creşă pentru 30 de copii.

"Îi place şi la creşă şi cu doamnele. În vacanţă s-a cerut într-una la creşă."

"Noi suntem singuri, doi angajaţi, a fost mană cerească pentru noi. Noi suntem mulţumiţi şi de condiţii şi de cum s-a adaptat copilul."

La creşă, copiii se joacă, mănâncă de trei ori pe zi şi dorm la prânz - supravegheaţi de două educatoare, o asistentă şi o îngrijitoare. Pentru masa celor mici, părinţii plătesc 8 lei pe zi.

Banii europeni au fost folosiţi - în acelaşi fel - şi de autorităţile din Sângeorgiu de Mureş. Pentru că bugetul local este sărac, cei de la primărie au făcut un proiect şi au primit 450.000 de euro pentru construcţia unei creşe şi cumpărarea de mobilier şi jucării.

"Este o creşă super dotată. Dacă ai în comună este foarte uşor, majoritatea părinţilor sunt la lucru şi îţi laşi copiul în siguranţă, poţi să îţi faci lucrul."

Creşa din Sângeorgiu de Mureş alocă 700 de lei pentru fiecare copil. 80% din bani sunt suportaţi de Primărie. Restul de părinţi.

Sofalvi Szalbocs, primar: "Toate locurile s-au ocupat şi acum sunt cel puţin 30 de persoane pe lista de aşteptare. Am dori să extindem creşa."

În alte localităţi, banii europeni au fost folosiţi pentru finanţarea unor programe de tip after-school în cadrul cărora elevii sunt ajutaţi să îşi facă temele şi primesc o masă caldă.

Primăria din Victoria, judeţul Iaşi, a luat de la Uniunea Europeană 1,4 milioane de euro. Aici mănâncă 100 de copii iar după cursuri, timp de 100 ore sunt ajutaţi să se pregătească pentru şcoală.

"Îşi fac temele aici şi acasă au timp de joacă, primesc o masă caldă şi contează şi asta pentru că poate mulţi nu au."

De când a pornit programul, numărul celor care absentau de la cursuri a scăzut mult.

Daniel Crețu, primar Victoria: "Nu am aşteptat niciun fel de ajutor guvernamental şi am început a scrie proiectul. L-am scris, l-am depus şi am câştigat."

Tot din bani europeni, autorităţile vor să construiască o sală de sport şi o cantină.

