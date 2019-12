Gest impresionant al unor copii de grădiniță. Cum au adunat 3.000 de lei pentru o colegă bolnavă

Gest impresionat făcut de copiii unei grădiniţe din Bistriţa, pentru o fetiţă bolnavă care are mare nevoie de o mască de oxigen, pentru a putea respira normal.

Colegii şi prietenii ei au meşterit tot felul de obiecte decorative pe care le-au vândut la un Târg de Crăciun organizat de educatoare şi de câţiva voluntari. Aşa au adunat 3.000 de lei pentru Cristiana şi au învăţat o lecţie practică de generozitate!

Târgul de Crăciun a însufleţit grădiniţa, de parcă însuşi Moşul a organizat totul: copilaşii ajutaţi de educatoare au făcut globuri, au desenat ori au pictat diverse ornamente, iar părinţii şi bunicii au fost invitaţi să le cumpere. Şi n-au avut nicio ezitare.

Mamă: "Este o acţiune pentru una din colegele copilaşului nostru, adunăm nişte bănuţi pentru că are nevoie de un aparat care să o ajute să fie sănătoasă. Să sperăm că adunăm o sumă de bani care să o ajute pe micuţa domnişoară."

Bunică: "Am luat un coşuleţ foarte frumos, am luat o pictură, am luat un suport cu o lumânare, am venit cu un gând bun pentru un copilaş care are mare nevoie pentru a se face bine."

Copil: Eu am făcut o căsuţă pentru un copil bolnav.

Reporter: Cum vrei să o ajuţi?

Copil: Să se facă bine.

Copil: "Noi am lucrat să ne dea bănuţi, ca să luăm medicamente."

Mama fetiţei de 6 ani mai are doi copii, iar unul dintre ei suferă de autism. Vestea că vor primi un ajutor de Crăciun a copleşit-o.

Mihaela Carnagea, mama fetiţei: "Am primit o invitaţie, dar nu am ştiut că e pentru noi. Știam că trebuie să ajut un sufleţel, dar nu ştiam că este pentru noi. Are nevoie de o măscuță care să o ajute să respire pe timpul nopţii."

Târgul a avut un succes nesperat şi fiecare copil a plecat acasă cu imensă bucurie că a contribuit la o faptă bună.