Frații din Timișoara, crescuți de mătușă, au primit numeroase cadouri și bani de la românii impresionați de povestea lor

Zeci de români mişcaţi de necazul lor le-au trimis haine, alimente, dulciuri și bani, pentru ca ziua de chirie să nu mai fie o corvoadă. Paştele este până la urmă despre omenie.

În prima zi de Paște l-am găsit pe Andrei acasă, împreună fraţii şi cu verioara lui. Stau într-o casă închiriată, iar anul acesta pentru prima oară masa le-a fost plină cu de toate.

Dariana Andrei, mătușa copiilor: Ciorbă de miel că e Paștele și am avut. Sarmale, mielul este la cuptor și prăjituri.

Reporter: Reușeați să le cumpărați?

Dariana Andrei, mătușa copiilor: Nu am avut niciodată. Nu am luat niciodată, doar ce am primit.

Români din toată ţara, dar şi din străinătate, s-au mobilizat şi au făcut donaţii.

Dariana Andrei, mătușa copiilor: „Ne-au sunat și din America, ne-au sunat și de peste tot. Ne-au trimis bani. Alimente, mâncare, făină, zahăr, de toate. Adică, eu nu am crezut așa ceva. Am stat două zile doar pe telefon să nu se întâmple ca un om să nu îi răspund. Au spus că vor să rămână lângă noi mai mult timp decât acum de sărbători.

Reporter: Acum aveți bani pentru chirie?

Dariana Andrei: Avem bani, poate chiar și pentru un an.”

Cei mici s-au învățat să nu ceară, sunt fericiți cu ce primesc și știu să împartă.

Colegii de muncă ai Darianei nu știau cât îi este de greu cu 7 copii. Femeia lucrează la cantina facultății de Agronomie din Timișoara. Impresionați de povestea ei, au strâns o sumă de bani.

Dariana Andrei, mătușă copiilor: „Le mulțumim tuturor care au fost lângă noi, pentru ajutorul care ni l-au întins și le urăm sărbători fericite.”

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 16-04-2023 19:18