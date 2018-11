Firmele specializate în îngrijirea locurilor de veci, tot mai căutate. Preţul cerut pentru un mormânt

Pentru că nu au timp sau nu pot ajunge la mormintele celor dragi, mulţi apelează la firmele specializate în îngrijirea locurilor de veci.

Astfel, angajaţii companiilor aprind lumânări, fac curăţenie ori plantează flori. Iar preţurile încep de la 100 de lei şi ajung la câteva mii.

Într-un cimitir din Braşov găsim nu doar oameni care îngrijesc mormintele celor dragi care s-au stins. De unele locuri de veci se ocupa firme specializate.

Clientă: "Eu nu ajung în Braşov decât de două ori pe an, am găsit firma pe internet, am dat poza cum vreau să aranjeze mormântul. E foarte bine căci sunt liniştită ca cineva are grijă de acel loc. Nici nu mi-au cerut banii de la început, am virat după ce au fost gata lucrările."

Costurile pentru îngrijirea mormintelor pornesc de la o sută de lei. Însă unii ajung să plătească şi câteva mii de lei pentru cruci din marmură ori placaje speciale.

Iar companiile din domeniu nu duc lipsă de cereri. Printre clienţi se număra mulţi romani plecaţi peste hotare, care primesc imediat dovada că lucrările au fost realizate.

Matias Iuliu, angajat firma de pompe funebre: "Totdeauna, după lucrare, trimitem fotografii clienţilor noştri. Facem înainte cum arată locul de veci şi cum va arăta la sfârşit. De la simpla depunere a unor coroane de flori până la restaurarea locului de veci."

Potrivit unui studiu efectuat de o companie de consultanţă, în ultimii cinci ani, cifra de afaceri a firmelor de pompe funebre a crescut cu 250%. În plus, pentru anul 2018 se estimează că veniturile lor vor ajunge la 1,3 miliarde de lei.

