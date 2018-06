Fermierii care primesc bani de la UE ar putea fi verificați prin satelit

Fermierii care primesc bani de la Uniunea Europeană ar putea fi controlaţi prin intermediul sateliţilor. Aflaţi în spaţiu, la peste 700 de kilometri distanţă de Pământ, aceştia vor monitoriza culturile şi vor semnala eventualele nereguli.

Cu alte cuvinte, autorităţile scapă de verificările din teren, pe care le vor face doar atunci când sateliţii depistează ceva necurat. De exemplu, cineva a semănat altceva decât a declarat.

Comisia Europeană a modificat normele şi pentru prima oară imaginile surprinse de sateliţi pot fi folosite pentru ca fermierii care primesc bani europeni să fie verificaţi.

Noul tip de monitorizare propus foloseşte datele de observare a Pământului furnizate de sateliţi. Ulterior, informaţiile sunt procesate automat folosind algoritmi de calcul care pot determina dacă terenurile sunt folosite corect în agricultură şi ce fel de culturi sunt folosite.

Marius Micu, președinte Asociația Tinerilor Producători Agricoli: ''Suntem într-un trend în agricultură ca şi în alte domenii de digitalizare. Se vorbeşte tot mai mult şi în agricultură despre acest lucru, inclusiv despre agricultura de precizie.”

Cei care vor furniza informaţii sunt sateliţii Sentinel, din cadrul programului Copernicus. Aceştia trec peste Europa, din două în două zile şi oferă imagini cu o precizie de 10 metri.

Traian Crainic, director IT, APIA: "Ne arată starea de vegetație și distribuția parcelelor de teren. Mai jos avem un algoritm de calcul pe care l-am aplicat și cu o probabilitate de peste 90 la sută am determinat cultura pe care fermierul o are. Ce este cu verde se potrivește cu declarația fermierului, ce e cu roșu nu se confirmă si necesită clarificare pe teren.”

Sistemul va fi adoptat treptat de ţara noastră, iar autorităţile cred că vor fi pregătite să folosească programul peste trei ani.

