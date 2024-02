Valentin și Simona își cresc cei șapte copii cu 1.900 de lei pe lună. Stau toți într-o cameră pentru că nu mai au lemne

Părinții, deși sărmani, încearcă să le asigure un trai normal, însă banii sunt foarte puțini. Familia are mare nevoie de lemne pentru a trece cu bine de următoarele săptămâni.

Valentin și Simona își cresc copiii, șase fete și un băiat, într-o casă modestă, în comuna Gropnița, județul Iași. Cel mai mare are 16 ani, iar mezinul este un bebeluș de nouă luni. Singura sursă de venit a familiei sunt alocațiile copiilor, în total 1.900 de lei.

Simona, mama copiilor: „Mergem cu greu înainte. Am și patru la școală, cam greu cu toții. Eu nu am mașină de spălat deloc. E foarte greu la mână. Am celelalte două fete. Una face treaba cât zece, dar e greu”.

Părinții sunt îngrijorați pentru ziua de mâine, deoarece văd cum rezerva de lemne e pe sfârșite. Pe timpul zilei, stau cu toții într-o singură cameră pentru a consuma mai puține lemne.

Valentin Rădeanu, tată copii: „Avem două camere. De lemne e greu, de mâncare ne descurcăm. Nu. Mai tai, mai aduc eu lemne, mai am niște copaci la o vie de la deal”.

Tatăl lucrează pe timpul verii ca cioban la o stână din sat. Luna aceasta vrea să plece la muncă în străinătate pentru a-și susține familia, deși are inima strânsă, îngrijorat că-și lasă soția să se descurce singură cu șapte copii.

Valentin Rădeanu, tatăl copiilor: „E greu, ce să faci, dacă nu muncești. În Germania vreau să plec. Am vorbit cu un băiat de aici din sat. Dacă reușesc, mă duc acolo. E greu, dacă nu ai unde munci iarna”.

Cei care vor să întindă o mâna de ajutor familiei, o pot face printr-o donație în contul: RO12BTRLRONCRTOCQ0052101 - Rădeanu Valentin.

