Doi copii din Cluj-Napoca și-au făcut propria afacere. Ce vând cei doi în fața blocului

Doi copii din Cluj-Napoca vând limonadă pe care o fac singuri, in curtea blocului în care locuiesc.

Copiii și-au pornit propria afacere în Borhanci, Cluj-Napoca. Cei doi fac singuri limonada, pe care o vând trecătorilor în curtea blocului lor, potrivit stiridecluj.ro.

Tatăl copiilor a montat și un panou pentru standul de limonadă, pentru ca oamenii să vadă mai ușor.

Prețul limonadei variază între 1-2 lei paharul. Copiii vând limonadă clasică și cu afine.

stiridecluj.ro

„Era să mușc din volan, așa frână am pus. Nu aveam cum să nu mă opresc să iau un pahar. De fapt, vreo trei. Cel mai tare a fost că la întrebarea „ce-o să faceți cu banii?”, au răspuns că o să facă altă limonadă. Am schimbat două vorbe cu părinții care îi supraveghează de la depărtare și am fost foarte bucuros să aflu că îi susțin și le pun bazele educației antreprenoriale. Cu așa generații de părinți și copii, România are speranță”, a povestit un client.

