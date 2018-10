Dezvăluirile mamei din Câmpina căreia i s-a incinerat bebelușul după naștere

Un caz de ucidere din culpă e în plină cercetare la spitalul din Câmpina, acolo unde asistentele şi medicii sunt acuzaţi că nu au respectat procedurile într-o naştere prematură.

O tânără de 20 de ani a adus pe lume un bebeluş de numai 6 luni. Medicii, spune mama, nu au cerut transferul la un alt spital, ci s-au grăbit să-l declare mort pe băiețel. După câteva ore, femeia a aflat că bebeluşul respiră, dar nici atunci timpul preţios n-a fost apreciat, şi copilul s-a stins până la urmă.

Mama acuză şi că doctorii au cerut rapid incinerarea trupului, fără să fie făcută necropsia. Toate cadrele medicale implicate au fost audiate, iar neonatologul şi-a dat deja demisia.

Femeia de 20 de ani s-a internat la sfârşitul lunii septembrie la Maternitatea din Campina. Era însărcinată în 24 de săptămâni şi avea dureri cumplite. I s-a spus de la început că sunt şanse mici să mai ducă la capăt sarcina. Întinsă în patul din salon, a fost pur şi simplu abandonată, susţine ea.

Mama: Noaptea pe la 1 fără 20 au început contracţiile foarte mari, am ţipat să vină la mine, Mi s-a spus că nu se poate să-mi facă nimic, m-a lăsat pur şi simplu acolo şi nu s-a uitat nimeni la mine.

Reporter: Aţi născut singură?

Mama: Da, pentru că efectiv nu m-a băgat nimeni în seamă. Mi s-a spus că bebeluşul este mort şi o doamnă asistentă mi-a zis că dacă vreau să îl văd şi nu am avut tăria să mă uit la el. Reporter: Când aţi aflat că trăieşte?

Mama: A doua zi la 5, până atunci nu am ştiut absolut nimic.

Medicii ar fi refuzat refuzat transferul gravidei, spune femeia, chiar şi atunci când rudele tinerei au cerut ca ea să fie dusă într-o unitate mai bine dotată.

Tânără mamă s-a rugat ca bebeluşul ei să supravieţuiască, dar a fost anunţată - pentru a doua oară - ca pruncul ei a murit.

Mama: Am văzut micuţul în incubator, am plecat de la el, am fost dusă în salonul meu şi la 11:30 au venit să îmi spună că bebeluşul a decedat. A fost un copil foarte dorit, mult prea dorit de toată familia şi cred că ar fi putut face ceva pentru copilul ăla, ar fi putut să fie salvat.

Reporter: Dar unde s-a greşit?

Mama: Asta nu ştiu să spun doar ca copilul ăla a fost mult prea multe ore lăsat aşa. Într-un fel sau altul trebuie să plătească, pentru că nu sunt de acord să se mai întâmple şi altor mămici ce ni s-a întâmplat nouă.

Managerul spitalului a anunţat poliţia, Colegiul Medicilor şi face inclusiv o anchetă administrativă. Între timp medicul neonatolog care era de gardă în acea noapte a demisionat fără să le dea mai multe explicaţii şefilor lui.

Tânăra mamă va face la rândul ei o plângere penală împotriva medicilor care n-ar fi făcut nici autopsia micului trup, pe care l-au şi incinerat.