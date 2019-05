Curse cu mașini de lux în Mamaia, "cadoul" pentru absolvirea liceului

O modă periculoasă a devenit tradiție printre elevii de liceu din Constanța, chiar dacă autoritățile i-au avertizat și chiar amendat.

Fericiţi că au ajuns la finalul celor patru ani de liceu, tinerii pleacă la plimbare prin oraș cu mașinile și ies pe geamul autoturismului.

Totul fără să țină cont de faptul că bucuria se poate transforma în orice clipă într-o tragedie.

A devenit deja o tradiţie ca astfel de scene să se deruleze pe marile bulevarde din Constanța la final de an şcolar. Este perioada în care elevii termina clasa a 12-a şi vor ca toată atenţia să fie asupra lor. Cu toate că pericolul este mare.

- Elev: "Ne place să ne lăudăm cu ce avem".

- Reporter: "E o tradiţie ca să vă strângeţi aşa?"

- Elev: "Da, an de an. Iar noi nu ne putem lăsa mai prejos faţă de cei de anul trecut. Nu se poate. Şi în fiecare an trebuie să devenim din ce în ce mai extravaganţi."

- Elevă: "Nu ieşim pe geam că luăm amendă".

- Reporter: "Ba da, v-am văzut.

- Elevă: "Nu, eu n-am ieşit. E doar o iluzie, aparenţele înşeală."

După ce fac turul oraşului, tinerii se aduna într-o parcare din staţiunea Mamaia, unde petrecerea continuă.

Autorităţile trag un semnal de alarmă şi spun că elevii ar trebui să conştientizeze că îşi pun viaţa în primejdie în momentul în care ies pe geamul maşinii. În plus, dacă sunt prinşi, risca să fie amendaţi.

Andreea Munteanu, purtător de cuvânt IPJ Constanța: "Risca o amendă de până la 1500 de lei. Este vorba de OUG 195/2002 pentru nepurtarea centurii de siguranţă şi de asemenea este vorba despre legea 61 care sancţionează tulburarea liniştii şi ordinii publice."

- Elev: "Eu consider că trebuie să fim şi atenţi atunci când ieşim pe geam, dar este un mod foarte bun de a sărbători.

- Reporter: "V-aţi gândit şi la siguranţa voastră? "

- Elev: "Da, da, da, siguranţă pe primul loc."

Anul trecut, mai mulţi elevi din Constantă au fost amendaţi de poliţişti pentru aceeaşi practică.

