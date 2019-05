Toader confirmă declarațiile lui Dăncilă: ”Am refuzat să-mi însuşesc OUG pe amnistie şi graţiere”

Printr-un mesaj transmis miercuri, la primele ore ale dimineții, fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, confirmă afirmaţiile făcute de Viorica Dăncilă despre o OUG pe amnistie şi graţiere.

”Confirm spusele d-nei premier! Pe masa Guvernului nu a ajuns niciun proiect de OUG referitor la amnistie și grațiere.

MJ nu a elaborat niciun proiect de OUG referitor la amnistie și grațiere.

Am refuzat să îmi însușesc vreunul dintre proiectele de OUG referitoare la amnistie și grațiere, proiecte elaborate în alte „centre de reflecție”.

Viorica Dăncilă nu a vrut să dea ordonanţe de urgenţă pe Justiţie

Preşedintele interimar al PSD, premierul Viorica Dăncilă, a declarat, marţi seara, că nu a vrut să dea ordonanţe de urgenţă pe Justiţie pentru că nu a considerat că este corect.

“Vreau să nu mai discutăm despre Justiţie. Nu am avut nicio discuţie astăzi legată de Justiţie (...) Nu am vrut să dau ordonanţe de urgenţă pe Justiţie pentru că nu am considerat că este corect şi nu am dat”, a spus Dăncilă, în conferinţa de presă de la finalul şedinţei Comitetul Executiv Naţional, întrebată care va fi poziţia PSD faţă de codurile penale.

